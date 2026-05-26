Activan ficha de búsqueda por desaparición de hombre en Ignacio Zaragoza

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo activó de manera oficial la alerta de localización con número de reporte 93/FDN/2026 para dar con el paradero de José Guadalupe Tuz Uc, de 37 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado domingo 17 de mayo de 2026 en la localidad de Ignacio Zaragoza, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, sin que hasta el momento se tengan indicios sobre su ubicación actual.

La denuncia formal por su desaparición quedó asentada el 25 de mayo de 2026, lo que desencadenó el despliegue inmediato de los protocolos de búsqueda en la zona norte del estado, ante la prolongada ausencia, la incertidumbre ha comenzado a desatar una creciente preocupación entre los habitantes de la comunidad de Ignacio Zaragoza.

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De acuerdo con testimonios de los propios residentes de la demarcación, durante el transcurso de este martes se registró el sobrevuelo de aeronaves en el área perimetral de la localidad, y aunque las autoridades locales no han emitido un comunicado específico al respecto, la ciudadanía presume que dichas acciones forman parte de los operativos conjuntos para rastrear el terreno.

La ficha técnica emitida por la representación social detalla que José Guadalupe Tuz Uc es un hombre de nacionalidad mexicana, tez morena, complexión delgada, ojos color café y una estatura aproximada de 1.50 metros, con un peso estimado de 78 kilogramos. Su cabello es de color negro, lacio y largo hasta debajo de las orejas, y como rasgo característico en el informe institucional se especificó que no cuenta con señas particulares visibles.

Vecinos reportaron sobrevuelos de aeronaves en los alrededores de la localidad durante los operativos de búsqueda / Luis Enrique Cauich

Al momento de su desaparición, el ciudadano vestía una playera tipo sport de color negro, pantalón de mezclilla negro, chanclas negras y portaba consigo una gorra también de color negro.

El hombre es ampliamente conocido por la comunidad bajo el sobrenombre afectuoso de “Kalami”, donde solía reunirse de manera habitual con un círculo de conocidos y realizaba diversos trabajos eventuales u oficios informales para las familias de la zona, quienes solían brindarle apoyo económico a cambio de sus labores.

La alcaldía local confirmó la situación a través de sus canales institucionales en las redes sociales, haciendo eco de la urgencia del caso al cumplirse ya nueve días desde que se perdió el contacto total con el ciudadano.

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Los allegados a José Guadalupe manifestaron que la premura por encontrarlo es sumamente alta debido a que padece una condición médica preexistente que le provoca severas crisis nerviosas de forma recurrente, una circunstancia que incrementa significativamente el riesgo para su integridad física y su salud al encontrarse a la intemperie y desprovisto de sus tratamientos ordinarios.

Los familiares directos han puesto a disposición el número telefónico particular 9841252229 para recibir reportes ciudadanos directos. De manera paralela, la Fiscalía General del Estado instó a la población civil que posea información fidedigna a comunicarse de inmediato al teléfono institucional (998) 8817150 extensión 2130 o al correo electrónico oficial unidaddedesaparicion@hotmail.com para canalizar las pistas directamente a los agentes de investigación a cargo del caso.