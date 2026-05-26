Al menos seis fachadas ubicadas sobre la Calle 12 del Centro Histórico requieren una intervención urgente debido al avanzado deterioro que presentan como consecuencia de las condiciones climatológicas que afectan de manera constante al patrimonio arquitectónico de la ciudad. La restauración forma parte del proyecto integral de conservación impulsado por la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado (APCEC) y contempla una inversión estimada de 7 millones de pesos, recursos que ya están siendo gestionados ante la Federación.

La directora general de la APCEC, Rosa del Carmen Olvera Salinas, informó que estos inmuebles han sido identificados como prioritarios dentro del programa de restauración del primer cuadro de la ciudad, y serán los primeros en recibir atención conforme las autoridades federales autoricen y liberen los recursos.

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No obstante, explicó que, además de las seis fachadas contempladas, otros inmuebles también presentan daños por la humedad, la salinidad, las lluvias y las altas temperaturas características de la región, por lo que serán restaurados en etapas posteriores.

Olvera Salinas precisó que el proyecto ejecutivo entregado a las autoridades federales solicita una bolsa de 7 millones de pesos, aunque todavía se desconoce el monto autorizado en la primera etapa. Por ello, los trabajos se harán de manera gradual y conforme se disponga del presupuesto, privilegiando los edificios con mayor deterioro y riesgo.

La funcionaria precisó que la APCEC mantiene desde hace varios años un expediente técnico actualizado de los inmuebles del Centro Histórico, con fotografías, diagnósticos de conservación y dictámenes de daños, información que servirá para definir las acciones específicas de restauración.

Seis fachadas del Centro Histórico requieren restauración urgente / Lucio Blanco

Indicó que durante la primera etapa del programa se estableció contacto con propietarios particulares, empresas e instituciones públicas, cuyos inmuebles forman parte del patrimonio arquitectónico del Centro Histórico. A cada uno se le entregó documentación técnica sobre el estado de conservación y orientación para su preservación.

Una vez que inicien las obras, la APCEC volverá a contactar a los propietarios para actualizar diagnósticos y explicar los procedimientos de restauración de fachadas.

La dependencia subrayó que estas acciones buscan preservar la imagen urbana y el valor histórico del Centro Histórico de Campeche, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ante los efectos acumulados del clima sobre las edificaciones antiguas de la ciudad.

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JG