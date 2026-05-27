Choque entre camioneta y moto deja dos lesionados en la avenida Andrés Quintana Roo de Cancún

La mañana de este miércoles se registró un aparatoso accidente vial en el cruce de las avenidas Andrés Quintana Roo con Industrial, lo que dejó a dos motociclistas lesionado.

Los hechos ocurrieron cuando presuntamente el conductor de una camioneta no respetó una señalización de alto e intentó ganarle el paso a los dos hombres que iban en la moto.

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Tras el fuerte impacto los ahora lesionados salieron proyectados contra el pavimento, asimismo se informó que tras valoración médica de paramédicos de la Cruz Roja los trasladaron al Hospital General.

Un perito de la Dirección de Tránsito se encargó de asegurar al conductor de la camioneta, que fue puesto a disposición del Ministerio Público.