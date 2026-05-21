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Se accidenta unidad de la Marina en carretera Químico Pastrana de Cancún

El conductor de un vehículo militar perdió el control sobre la carretera dejando a sus compañeros con golpes menores y crisis nerviosa.

Por Erick Díaz

21 de may de 2026

2 min

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Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a tres elementos de la Marina tras el accidente
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a tres elementos de la Marina tras el accidente / Especial

Se accidentan efectivos de la marina sobre la carretera Químico Pastrana, en la zona continental de Cancún, luego de que una unidad oficial perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar) se saliera de la cinta asfáltica y terminara dentro de un área de monte a un costado de la vía.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando la unidad militar circulaba por dicha carretera y, por causas que hasta el momento no han sido esclarecidas, el conductor perdió el control del vehículo, provocando que abandonara la carpeta de rodamiento y avanzara varios metros entre la maleza hasta detenerse.

Tras el reporte realizado al número de emergencias 911, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar atención médica a los tres elementos de la Marina que viajaban en la unidad accidentada. Los socorristas realizaron la valoración correspondiente para descartar lesiones de gravedad.

Las unidades involucradas fueron trasladadas al corralón

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Afortunadamente, las autoridades informaron que ninguno de los tripulantes requirió traslado hospitalario, ya que únicamente presentaban golpes menores y crisis nerviosa derivada del percance.

Asimismo, al lugar arribaron elementos de apoyo de distintas corporaciones y personal de seguridad, quienes se encargaron de acordonar la zona y tomar conocimiento de los hechos, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

Testigos que transitaban por el lugar señalaron que la unidad quedó parcialmente oculta entre la vegetación, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y curiosidad entre automovilistas que circulaban por la carretera.

El auto que viajaba a exceso de velocidad terminó sobre el camellón de la avenida.

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Minutos más tarde, una grúa fue solicitada para realizar las maniobras necesarias y retirar el vehículo oficial del área de monte donde quedó atrapado. Las labores se prolongaron durante varios minutos debido a las condiciones del terreno y al peso de la unidad.

El incidente no provocó afectaciones mayores a la circulación vehicular; sin embargo, autoridades recomendaron a los conductores manejar con precaución en esta vía, especialmente durante las primeras horas del día y ante posibles condiciones que puedan reducir la visibilidad o dificultar el control de las unidades.

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