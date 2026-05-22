Fuerte accidente en carretera Punta Sam: Autobús Del Valle impacta una camioneta

Aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes en la carretera Punta Sam-Isla Blanca, cuando el conductor de un autobús chocó de frente contra la conductora de una camioneta.



El accidente fue reportado alrededor de las 6:20 de la mañana, lo que generó la activación de los cuerpos de emergencias y autoridades.



Se trató de una unidad de la empresa Del Valle, que se impactó contra una camioneta, la conductora de ésta quedó prensada.



Las unidades de emergencias se encuentran en el lugar. Asimismo paramédicos de Cruz Roja reportaron una persona sin vida.