Síguenos

Última hora

México

Inflación en México baja a 4.11% en mayo; electricidad impulsa desaceleración, reporta Inegi

Quintana Roo / Sucesos

Fuerte accidente en carretera Punta Sam: Autobús Del Valle impacta una camioneta

La conductora de la camioneta se reportó prensada dentro de su vehículo, además de una persona sin vida, aunque no se han revelado más detalles de su identidad.

Por Leonardo Chacón

22 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Fuerte accidente en carretera Punta Sam: Autobús Del Valle impacta una camioneta
Fuerte accidente en carretera Punta Sam: Autobús Del Valle impacta una camioneta / Especial

Aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes en la carretera Punta Sam-Isla Blanca, cuando el conductor de un autobús chocó de frente contra la conductora de una camioneta.

El accidente fue reportado alrededor de las 6:20 de la mañana, lo que generó la activación de los cuerpos de emergencias y autoridades.

Se trató de una unidad de la empresa Del Valle, que se impactó contra una camioneta, la conductora de ésta quedó prensada.

Las unidades de emergencias se encuentran en el lugar. Asimismo paramédicos de Cruz Roja reportaron una persona sin vida.

Te puede interesar