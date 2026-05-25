Impacto entre motocicleta y auto en la Región 227 de Cancún deja tres mujeres lesionadas

Aparatoso accidente vial registrado la tarde de este lunes en la Región 227 dejó como saldo tres mujeres lesionadas, entre ellas una menor de edad, luego de verse involucradas en un percance entre una motocicleta y un vehículo particular.

De acuerdo con el reporte emitido al número de emergencias 911, el hecho ocurrió en calles de dicha región, donde vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia tras escuchar el fuerte impacto entre ambas unidades.

Según los primeros informes, en la motocicleta viajaban dos mujeres acompañadas de una menor, quienes terminaron sobre la carpeta asfáltica tras la colisión. Debido al golpe, las tres presentaban diversas lesiones y golpes contusos en diferentes partes del cuerpo.

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Minutos después arribaron elementos de Protección Civil a bordo de una ambulancia para brindar atención prehospitalaria a las lesionadas. Tras una valoración inicial en el lugar, los paramédicos determinaron que era necesario trasladarlas a un hospital para recibir atención médica especializada y descartar lesiones de mayor gravedad.

Testigos señalaron que el accidente provocó momentáneamente afectaciones a la circulación vehicular mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.

Asimismo, al sitio acudió un perito de tránsito, quien llevó a cabo las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades y el levantamiento de información que permita esclarecer cómo ocurrió el percance.