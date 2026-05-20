Dos volcaduras dejan tres lesionados en avenida Cancún y Blvd Colosio

Dos aparatosos accidentes de tránsito se registraron durante la mañana de este miércoles en la avenida Cancún y bulevar Luis Donaldo Colosio, respectivamente. En estos hechos los vehículos terminaron volcados. Asimismo, se reportó al menos tres personas lesionadas, además de cuantiosos daños materiales.

El primer accidente ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana, sobre la avenida Cancún en el cruce con calle 145, en la zona de Polígono Sur, cuando Jassiel del Carmen “N” de 29 años, conductor de una minivan de la marca Jac, modelo Sunray de color blanco, salió sin hacer su alto al cruzar por una vía principal.

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Se explicó, que al circular por la 145 no respetó la señalización de alto, lo que provocó que fuera impactado por Mayra “N” de 43 años, conductora de un auto Toyota Prius de color blanco, quien avanzaba sobre avenida Cancún. Por el fuerte impacto la van dio un giro y volcó sobre su costado.

Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja y agentes de la Dirección de Tránsito, quienes auxiliaron a los conductores, informando que Jassiel había sufrido varios golpes, por lo que fue trasladado a un hospital para una mayor atención médica.

Minutos después, alrededor de las 10:00 de la mañana, se informó del segundo accidente vial, en el bulevar Colosio a la altura de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sentido del aeropuerto de Cancún hacia el centro de la ciudad.

En este hecho, el conductor de una camioneta Chevrolet Captiva de color azul, perdió el control de la misma al parecer por exceso de velocidad, lo que provocó que se impactara contra la guarnición del camellón, por la fuerza de la unidad dio un giro y volcó sobre su toldo.

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Paramédicos de Protección Civil y Tránsito Municipal llegó al sitio para brindarle apoyo a los ocupantes de la camioneta, asimismo se informó que dos personas resultaron lesionadas y tras ser valoradas fueron llevadas a un hospital.

En estos hechos un perito de Tránsito se encargó de recabar información sobre lo ocurrido, con la finalidad de realizar el peritaje y deslindar responsabilidades. Como parte del procedimiento, los tres vehículos siniestrados fueron remolcados a un corralón para su resguardo.