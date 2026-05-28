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Retienen a presunto albañil por supuesta posesión de bicicleta robada en José María Morelos

Un hombre identificado como Jorge fue retenido por policías municipales luego de ser señalado de portar una bicicleta presuntamente robada en una propiedad del municipio.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

28 de may de 2026

1 min

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El hombre aseguró que la bicicleta pertenece a su madre y que se la prestó para ir a trabajar
El hombre aseguró que la bicicleta pertenece a su madre y que se la prestó para ir a trabajar / Especial

Un hombre aparentemente albañil, fue retenido y trasladado a la Dirección de Seguridad pública y luego puesto a disposición de juez calificador luego de que fuera señalado de tener en su posesión una bicicleta que fue robada en una propiedad del municipio.

El sujeto se encontraba en las inmediaciones del Mercado Municipal cuando el supuesto dueño de la unidad identifico la bicicleta que traía esa persona como suya,

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Ante esa situación pidió el apoyo de la policía e inmediatamente acudieron dos elementos para platicar con esa persona que traía la bicicleta.

El individuo, que se identifico solo como Jorge, dijo que la unidad es de su madre, solamente que ella se la dio para que fuera a trabajar.

La camioneta que trasladaba la maquinaría fue detenida por la policía.

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Como no pudo demostrar con documentos que la unidad es de su madre, fue trasladado por la policía con la unidad hasta el juez calificador para que se aclare el asunto.

La persona que dijo ser dueña de la bicicleta también fue llevada por la policía para que haga el señalamiento directo donde le robaron esa unidad y cuando fue que desapareció y que demuestre la propiedad de la misma con una factura de compra.

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