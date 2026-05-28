Colapsa servicio eléctrico en Sabancuy; lluvias provocan nuevos apagones y vecinos urgen solución

El jueves por la mañana se registró otro apagón en Sabancuy, en donde pobladores de la colonia Centro fueron afectados por más de tres horas sin el servicio de energía eléctrica, por lo que los pobladores piden que la Comisión Federal de Electricidad CFE coloque más transformadores de energía eléctrica para que no se caigan las cuchillas por sobrecarga en las líneas.

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Los apagones en Sabancuy han sido más frecuentes en los últimos días y las tres veces que ha llovido en la localidad se han registrado apagones, por lo que los pobladores insisten en que CFE cambie los cables viejos y coloque más transformadores de energía eléctrica para que se pueda tener un servicio estable y no se caigan las cuchillas.

Fernando Garrido Santisbón, quien vende comida en la colonia Centro, dijo que en la colonia hay más negocios, por lo que las líneas de energía eléctrica se sobrecargan más, por lo que quieren que CFE coloque más transformadores de energía eléctrica para que no haya tantos apagones, ya que los perjudica bastante.

Comentó que en la colonia Centro hay muchos comercios y utilizan más energía eléctrica, por lo que por esa razón se sobrecargan las líneas y se caen las cuchillas, por lo que se quedan sin energía eléctrica y tienen que esperar varias horas para que lleguen a reparar los daños.

Subrayó que los apagones les dañan los aparatos eléctricos, por lo que quieren que CFE coloque más transformadores de energía eléctrica para que se pueda estabilizar el servicio y no los afecte tanto, ya que en esta temporada de lluvias los apagones son más frecuentes.

Señaló que en Sabancuy no hay personal de CFE, por lo que cuando hay un apagón tienen que esperar mucho tiempo hasta que llegue el personal de CFE de Escárcega, por lo que también se pide que haya una cuadrilla de CFE permanente en la localidad.

Aprueban exhorto a CFE

En días pasados, la diputada local por el distrito XII, Gladys Rivera, realizó un exhorto a CFE en la tribuna del Congreso del Estado, en donde pidió una cuadrilla permanente de CFE para Sabancuy, una evaluación integral de infraestructura eléctrica, reemplazo de transformadores en mal estado y la ampliación de la red eléctrica, en donde el exhorto fue aceptado.

De igual manera, solicitó una reunión con el superintendente de la CFE para explicar de forma directa la problemática y buscar una solución, y dicha reunión también se pudo realizar en días pasados, por lo que se espera que en los próximos días puedan mejorar el servicio.

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JGH