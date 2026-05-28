Derrames cerebrales aumentan 43.9% en Campeche durante 2026

La Enfermedad Cerebrovascular (ECV), conocida comúnmente como derrame cerebral o accidente cerebrovascular, registra una tendencia al alza en Campeche durante 2026, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno de México.

Las estadísticas oficiales revelan que en nuestro Estado se han acumulado 177 casos en lo que va del año, cifra superior a los 123 reportados en 2025, lo que representa un incremento del 43.9%.

Del total de casos registrados, 117 corresponden a hombres y 60 a mujeres, lo que evidencia una mayor incidencia masculina. Tan sólo en la última semana epidemiológica se notificaron ocho nuevos casos.

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La ECV ocurre cuando se interrumpe o disminuye el flujo sanguíneo hacia el cerebro, impidiendo que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Esta condición puede provocar daño cerebral permanente, discapacidad e incluso la muerte si no se atiende de manera inmediata.

Entre las principales causas destacan la hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol y enfermedades cardíacas. Los especialistas también advierten que el estrés crónico y la mala alimentación incrementan el riesgo.

Los síntomas más frecuentes son pérdida súbita de fuerza o sensibilidad, dificultad para hablar o entender, visión borrosa, mareo, pérdida de equilibrio y dolor de cabeza intenso y repentino. Autoridades sanitarias recomiendan acudir de inmediato al hospital ante cualquiera de estas señales.

Panorama peninsular

Según el reporte epidemiológico, en la Península de Yucatán se acumulan 930 casos en 2026. Yucatán encabeza con 556, seguido de Quintana Roo con 197 y Campeche con 177.

En Yucatán, las estadísticas muestran 309 hombres y 247 mujeres afectados, mientras que Quintana Roo reporta 109 hombres y 88 mujeres. Así, Yucatán se posiciona como la Entidad peninsular con mayor incidencia, mientras Campeche registra la cifra más baja.

A nivel nacional, la SSA Federal contabiliza 22,137 casos de derrame cerebral en las 18 semanas de 2026, motivo por el cual médicos y autoridades sanitarias insisten en fortalecer acciones preventivas, principalmente el control de la presión arterial y el fomento de hábitos saludables.