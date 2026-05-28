Desaparece joven en Chetumal, fue visto por última vez en marzo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha emitido una ficha de búsqueda urgente para localizar a Manuel Koh Angulo, de 29 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el 25 de marzo de 2026 en la ciudad de Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco. De acuerdo con la información oficial proporcionada en la alerta 45/FDS/2026, la denuncia por su desaparición fue formalizada este 27 de mayo.

Manuel Koh Angulo es de complexión delgada, tez morena, mide 1.85 metros y tiene un peso aproximado de 75 kilogramos. Como señas particulares, se ha detallado que tiene una cicatriz en la frente; además, al momento de su desaparición, contaba con cabello lacio de color negro, con corte tipo militar, y ojos pequeños de color negro.

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Hasta el momento, no se cuenta con información sobre su paradero ni sobre la vestimenta que portaba el día en que fue visto por última vez. Ante esta situación, las autoridades estatales han solicitado el apoyo de la ciudadanía para cualquier dato que pueda conducir a su pronta localización.

Cualquier persona que cuente con información relevante sobre el paradero de Manuel Koh Angulo puede comunicarse a los números de la Fiscalía General del Estado al (983) 8350050, extensión 1132, o enviar un correo electrónico a la dirección personas.nolocalizadas@fgeqroo.gob.mx.