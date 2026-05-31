Ni frío ni calor: El secreto de las casas mayas de 100 años en Campeche que el concreto no puede superar

La comunidad tenabeña es uno de los pocos lugares que aún conserva numerosos hogares prefabricados de barro, madera y con techo de huano, un material térmicamente eficiente, como la vivienda de don Cosme Pérez Rosado, ubicada a pocos metros del teatro de la ciudad.

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La propiedad fue adquirida en 1976 y, hasta la fecha, la casa maya se mantiene estable, aunque requiere algunas reparaciones para conservarse en buen estado, señaló el profesor Francisco Palma May, familiar lejano de los antiguos propietarios. Para ellos, esta vivienda representa un legado maya que continúa vigente y habitado.

Don Alfredo Cime Can, reconocido artesano de la comunidad, junto con sus hijos se dedica a la construcción de palapas de huano. Explicó que esta planta es recta, sin gajos y de color verdoso. Además, elaboran cestos, floreros, sillones y otros artículos artesanales.

El artesano siempre ha sostenido que una casa de barro es una de las mejores opciones para vivir. Recordó que entre las décadas de 1950 y 1980 era común que las familias construyeran sus viviendas con estos materiales, debido a su larga duración, como ocurre con la casa de don Cosme Pérez Rosado, quien la compró a doña Margarita Sonsa y don Narciso May Chablé.

Viviendas construidas con materiales naturales mantienen temperaturas agradables. / Jorge Amado Caamal

La antigua vivienda fue construida en 1910 por don Guadalupe May y Anastacia Chablé. Posteriormente fue heredada a don Narciso May Chablé, quien en 1976 la vendió a don Cosme Pérez Rosado. Hasta la fecha, las maderas continúan firmes y los amarres interiores elaborados con bejuco permanecen intactos, sin necesidad de alambres ni clavos.

Explicó que únicamente se requiere renovar el barro, elaborado con lodo de Kancab mezclado con zacate, para que la construcción pueda mantenerse en buenas condiciones durante muchos años más. El huano utilizado para los techos es adquirido a personas que lo extraen de los petenes de Tenabo.

Habitantes piden preservar este patrimonio arquitectónico tradicional.

Una casa artesanal maya ofrece condiciones ideales para habitarla, ya que mantiene una temperatura agradable, sin exceso de calor o frío. Por ello, muchas familias aún las conservan. Además, los materiales para su mantenimiento no representan un gasto elevado.

Sin embargo, numerosas viviendas tradicionales han sido demolidas para construir casas de bloques, donde el calor suele ser más intenso. Algunos habitantes incluso lamentan haber reemplazado sus antiguas casas de huano.

Estas construcciones forman parte de la identidad cultural de la región. En ellas han crecido generaciones enteras, pasando de padres a hijos, nietos y bisnietos, como un patrimonio familiar y comunitario que aún resiste el paso del tiempo.

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JGH