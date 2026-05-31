UNAM revela qué provocó el ‘volcán’ de vapor y fluidos calientes en Ixtlán, Michoacán

La aparición de pozos que expulsan vapor y fluidos calientes en una vivienda de la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán de los Hervores, Michoacán, generó alarma entre habitantes de la región y provocó una ola de especulaciones sobre un posible nacimiento volcánico.

El fenómeno comenzó a registrarse el pasado 25 de mayo, cuando en el patio de una vivienda aparecieron diversos orificios que liberaban vapor y agua a altas temperaturas.

Las imágenes difundidas en redes sociales despertaron dudas entre la población, que comenzó a preguntarse si se trataba de un volcán en formación o incluso de un géiser.

UNAM y Cenapred investigan el fenómeno en Michoacán

Ante la incertidumbre, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Michoacana y personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) acudieron a la zona para realizar estudios técnicos y determinar el origen de las emanaciones.

La visita de campo se realizó el 27 de mayo y fue encabezada por la doctora Ruth Esther Villanueva Estrada, investigadora de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM y especialista en geotermia.

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Durante la inspección, los expertos efectuaron recorridos en la zona afectada, analizaron directamente los pozos y recolectaron muestras de los fluidos expulsados desde el subsuelo.

Tras concluir las primeras evaluaciones, la especialista explicó que el fenómeno corresponde a manifestaciones hidrotermales superficiales relacionadas con la circulación de fluidos calientes bajo tierra.

Descartan nacimiento de un volcán

Uno de los principales objetivos de la investigación era determinar si existía riesgo de actividad volcánica en la región. Sin embargo, los especialistas descartaron la presencia de magma ascendiendo hacia la superficie.

La doctora Villanueva Estrada precisó que no se encontraron evidencias que indiquen el nacimiento de un volcán en la zona de Ixtlán de los Hervores.

Respecto a la posibilidad de que se trate de un géiser, señaló que algunas características observadas sí son compatibles con este tipo de fenómenos naturales, debido a la expulsión de agua caliente y vapor ocasionada por presión subterránea.

No obstante, aclaró que la interpretación más consistente apunta a un proceso hidrotermal asociado con la dinámica geológica de la región.

La falla geológica detrás de los pozos

La investigación reveló que la comunidad de El Salitre se encuentra asentada sobre la denominada falla de Ixtlán, una estructura geológica que facilita el ascenso de fluidos calientes desde zonas profundas del subsuelo.

De acuerdo con el reporte técnico, esta condición explicaría la aparición de al menos 11 pozos detectados en el área afectada.

Los especialistas indicaron que la existencia de esta falla fortalece la hipótesis de que el fenómeno está relacionado con actividad hidrotermal y no con actividad volcánica.

Advierten que podrían surgir más pozos

La investigadora de la UNAM advirtió que la región tiene antecedentes de fenómenos similares, por lo que no se descarta que en el futuro aparezcan nuevos pozos o emisiones de vapor.

Ante este escenario, autoridades de Protección Civil solicitaron a la población mantenerse alerta y seguir únicamente la información emitida por fuentes oficiales.

Entre las recomendaciones emitidas destacan evitar acercarse a los orificios, no caminar sobre terrenos agrietados o húmedos con altas temperaturas y mantener alejados a menores y mascotas de las zonas afectadas.

Asimismo, se pidió reportar cualquier nueva manifestación a las autoridades municipales y estatales para realizar evaluaciones oportunas.

UNAM y Cenapred investigarán presunto géiser en Michoacán



Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro Nacional de Prevención de Desastres viajarán a Ixtlán de los Hervores para analizar el surgimiento de un presunto géiser en una granja porcícola. pic.twitter.com/ecdj2SKSzM — Ernesto Madrid (@JErnestoMadrid) May 27, 2026

Fenómeno permitirá estudiar sistemas hidrotermales

Especialistas señalaron que este caso representa una oportunidad para profundizar en el estudio de los sistemas hidrotermales presentes en México y mejorar la identificación de posibles zonas de riesgo geológico.

La UNAM destacó que el análisis de estos eventos permitirá comprender mejor el comportamiento de los fluidos subterráneos en regiones con actividad geotérmica, además de fortalecer las medidas preventivas para comunidades asentadas en zonas similares.

Mientras continúan los estudios técnicos en Ixtlán de los Hervores, las autoridades reiteraron que hasta ahora no existe evidencia de actividad volcánica que represente un riesgo mayor para la población.

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