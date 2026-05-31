Luego del diluvio, no llega la tregua: persisten los apagones y continuarán las lluvias extraordinarias en Yucatán

Yucatán permanecerá bajo los efectos de un temporal de lluvias que ya dejó precipitaciones históricas en diversos municipios del estado y que continuará durante los próximos días, mientras persisten afectaciones en vialidades, comercios y servicios, particularmente en el Centro Histórico de Mérida.

La capital yucateca registró 153.3 milímetros (mm) de lluvia en apenas 24 horas, el mayor acumulado reportado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en todo el país durante ese periodo. La cantidad de agua caída provocó inundaciones temporales, severos encharcamientos y complicaciones en la movilidad urbana en varios puntos de la ciudad.

La magnitud del fenómeno quedó aún más evidenciada por los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que ubicaron a varias localidades de la península entre las más lluviosas del país. El mayor acumulado correspondió a Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con 264.4 mm, seguido de Mérida con 153.3, Abalá con 153, Muna con 132.5 y Progreso con 128.4 mm.

En algunos municipios cayó en un solo día una cantidad de lluvia comparable o incluso superior al promedio que normalmente se registra durante todo mayo, una situación poco frecuente para la región.

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Lo más relevante del episodio meteorológico es que ocurrió sin la influencia directa de un ciclón tropical. Las precipitaciones fueron generadas por la combinación de una baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera, el constante ingreso de humedad desde el Mar Caribe y la aproximación de una onda tropical, factores que favorecieron el desarrollo de tormentas intensas sobre la Península de Yucatán.

Persistirá el temporal

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias no han concluido. Para los próximos días se mantiene el pronóstico de precipitaciones fuertes a intensas, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) informó que los mayores acumulados podrían concentrarse en municipios del Noroeste, Occidente y Suroeste de Yucatán, donde incluso podrían superarse los 100 milímetros de precipitación. En el resto del territorio estatal se esperan lluvias de intensidad variable con registros de entre 70 y 100 mm.

A pesar de las tormentas, el ambiente continuará caluroso, con temperaturas máximas de entre 32 y 36 grados Celsius. En zonas costeras se prevén rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y oleaje de entre uno y 1.5 metros.

Las condiciones también alcanzarán a Campeche y Quintana Roo, donde el SMN pronostica lluvias fuertes, descargas eléctricas y posibles inundaciones en áreas urbanas susceptibles a acumulación de agua.

El Centro Histórico sin electricidad

A las afectaciones provocadas por las lluvias se sumó un prolongado corte de energía eléctrica que metió en problemas a decenas de establecimientos del Centro Histórico de Mérida.

Hoteles, panaderías, pastelerías y diversos negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad estuvieron sin servicio eléctrico casi 24 horas después de la intensa tormenta registrada el viernes.

La situación genera pérdidas económicas por la suspensión parcial o total de actividades y por el riesgo de pérdida de alimentos y productos perecederos almacenados en sistemas de refrigeración.

Durante la noche del viernes, varias calles del Centro permanecieron prácticamente a oscuras, una imagen poco habitual en una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de la capital yucateca. La mayoría de las semáforos estuvo apagada al igual que parte del alumbrado público.

Los problemas alcanzaron a visitantes hospedados en hoteles del sector, quienes enfrentaron dificultades para permanecer en sus habitaciones debido a las altas temperaturas y la falta de aire acondicionado.

Nuevo récord de mayo

Diversos reportes meteorológicos coinciden en que las precipitaciones registradas en Mérida durante las últimas horas se encuentran entre las más intensas observadas para un mes de mayo desde que existen registros instrumentales. Incluso autoridades estatales activaron operativos especiales de monitoreo y atención debido a las afectaciones generadas por las lluvias extraordinarias.

El Gobierno de Yucatán mantiene vigilancia permanente ante la continuidad del temporal y llamó a la población a mantenerse informada por canales oficiales, evitar cruzar zonas inundadas y extremar precauciones en áreas propensas a encharcamientos y acumulación de agua.

La previsión para las próximas jornadas es que el potencial de lluvias continúe elevado en gran parte de la península, por lo que las autoridades no descartan nuevas afectaciones derivadas de tormentas de lento desplazamiento y acumulados significativos de precipitación.

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Atención a daños

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, ante las lluvias registradas en el estado, mantiene presencia operativa en Mérida, zona metropolitana y municipios del interior, con acciones de auxilio, prevención y atención directa a la ciudadanía.

Como parte de este despliegue, al corte del 29 de mayo se atendieron 586 reportes recibidos a través del número de emergencias 911, relacionados con afectaciones por lluvias: 503 en Mérida y 83 en el interior del estado.

Las intervenciones incluyeron árboles caídos o en riesgo de caer, cortocircuitos, inundaciones, solicitudes de servicios públicos, caída de postes, vehículos descompuestos, cables colgando, derrumbes y otros apoyos ciudadanos.

Elementos de la SSP realizaron labores de apoyo en zonas con acumulación de agua, rescate de vehículos afectados, auxilio a conductores y pasajeros, retiro de obstáculos en la vía pública y señalización preventiva en puntos de riesgo.