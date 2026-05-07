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Comando armado dispara en Piedras Negras y huye tras enfrentamiento con policías

Un supuesto comando armado que viajaba en dos unidades irrumpió la noche del miércoles en el poblado de Piedras Negras, donde realizó detonaciones en las calles y presuntamente disparó contra la red eléctrica, provocando fallas en el servicio.

Por Tassio Chuc

7 de may de 2026

2 min

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Una camioneta de los presuntos agresores volcó cerca del poblado El Triunfo durante la huida.
Una camioneta de los presuntos agresores volcó cerca del poblado El Triunfo durante la huida. / Tassio Chuc

Un supuesto comando armado, que iba en dos unidades, llegó la noche de ayer al poblado de Piedras Negras y empezó a disparar en las calles, incluso dispararon a las cochillas de la red eléctrica para que fallará el servicio, luego se enfilaron rumbo a Gavilanes, sin embargo, en el tramo cercano al poblado de El Triunfo, se encontraron de frente con la policía, por ello y en una maniobra rápida dieron la vuelta y una de las camionetas donde venían se dio a la fuga y otra se salió de la carretera, se volcó y los malandros salieron de la unidad, dispararon y se internaron al monte.

Los supuestos delincuentes, según datos de la policia, entraron por la zona de Los Planes, subieron por San Isidro, a través de un camino de terracería y llegaron a Piedras Negras como a eso de las 11 de la noche. A esa hoa, Los vecinos del Poblado reportaron que los malandros, que habían llegado en dos unidades estaban disparando, que habían hechon 7 detonaciones.

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Desde que pasaron por los Planes, se reportó que iban rumbo a San Isidro. por ello, desde la cabecera se enviaron tres patrullas con más de una decena de elementos, acompañados por el ejército y la Guardia Nacional, por la zona de Gavilanes, porque por esa ruta se suponía que iban a salir.si estaban en Piedras Negras.

Los elementos llegaron a Gavilanes cerca de las 11 de la noche y luego se enfilaron rumbo a, Piedras Negras, y cerca del crucero al poblado del Triunfo, policías y malandros se encontraron de frente.

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Los operadores de las dos unidades que traían los maleantes, fueron maniobradas rápidamente por los chóferes, para darse a la fuga, y según la policía, una logro evadir la fuerza pública y otra, no, pues en su desesperación el operador no logró su objetivo y la unidad se salió de la carretera y se volcó.

De la unidad salieron los malandros que iban ahí y dispararon al aire y, luego se internaron en el monte, según la narrativa policial. No se dijo si hubo intercambio de disparos entre los cuerpos policiacos y los delincuentes.

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