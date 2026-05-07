Comando armado dispara en Piedras Negras y huye tras enfrentamiento con policías

Un supuesto comando armado, que iba en dos unidades, llegó la noche de ayer al poblado de Piedras Negras y empezó a disparar en las calles, incluso dispararon a las cochillas de la red eléctrica para que fallará el servicio, luego se enfilaron rumbo a Gavilanes, sin embargo, en el tramo cercano al poblado de El Triunfo, se encontraron de frente con la policía, por ello y en una maniobra rápida dieron la vuelta y una de las camionetas donde venían se dio a la fuga y otra se salió de la carretera, se volcó y los malandros salieron de la unidad, dispararon y se internaron al monte.

Los supuestos delincuentes, según datos de la policia, entraron por la zona de Los Planes, subieron por San Isidro, a través de un camino de terracería y llegaron a Piedras Negras como a eso de las 11 de la noche. A esa hoa, Los vecinos del Poblado reportaron que los malandros, que habían llegado en dos unidades estaban disparando, que habían hechon 7 detonaciones.

Noticia Destacada Aumentan las llamadas de extorsión a comerciantes de José María Morelos en Quintana Roo

Desde que pasaron por los Planes, se reportó que iban rumbo a San Isidro. por ello, desde la cabecera se enviaron tres patrullas con más de una decena de elementos, acompañados por el ejército y la Guardia Nacional, por la zona de Gavilanes, porque por esa ruta se suponía que iban a salir.si estaban en Piedras Negras.

Los elementos llegaron a Gavilanes cerca de las 11 de la noche y luego se enfilaron rumbo a, Piedras Negras, y cerca del crucero al poblado del Triunfo, policías y malandros se encontraron de frente.

Noticia Destacada Realizan cateos en Cancún, Bacalar, Cozumel y José María Morelos por presunto narcomenudeo; hay dos detenidos

Los operadores de las dos unidades que traían los maleantes, fueron maniobradas rápidamente por los chóferes, para darse a la fuga, y según la policía, una logro evadir la fuerza pública y otra, no, pues en su desesperación el operador no logró su objetivo y la unidad se salió de la carretera y se volcó.

De la unidad salieron los malandros que iban ahí y dispararon al aire y, luego se internaron en el monte, según la narrativa policial. No se dijo si hubo intercambio de disparos entre los cuerpos policiacos y los delincuentes.