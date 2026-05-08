Viernes violento: Hombre fue atacado a balazos en la SM 101 de Cancún

Un hombre fue víctima de un intento de ejecución durante los primeros minutos de la madrugada de este viernes, luego de ser atacado a balazos por sujetos armados cuando se encontraba en calles de la Supermanzana 101. Tras resultar herido, familiares y personas cercanas lo auxiliaron y lo trasladaron de emergencia al Hospital General, donde permanece bajo atención médica debido a una lesión de arma de fuego en el abdomen.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 de la madrugada sobre la avenida 127, a unos metros de la avenida José López Portillo, en las inmediaciones del bar Teresita. De acuerdo con información preliminar, la víctima fue perseguida por al menos dos sujetos que presuntamente se desplazaban en motocicleta.

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Testigos señalaron que los agresores le dieron alcance y posteriormente le dispararon a quemarropa con la intención de privarlo de la vida. Tras el ataque, los responsables escaparon rápidamente de la zona, mientras personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

El reporte provocó la activación del Código Rojo, movilizando a elementos de distintas corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, así como a paramédicos que se dirigieron al sitio para brindarle auxilio al lesionado.

Sin embargo, cuando las autoridades arribaron al lugar del ataque, confirmaron que la víctima ya había sido subida a un vehículo particular color blanco para ser trasladada de emergencia al Hospital General.

Ante la gravedad de la situación, elementos policiacos le brindaron custodia y apoyo vial para abrirle paso entre las calles y avenidas de la ciudad, logrando llegar rápidamente al área de urgencias. De manera extraoficial se informó que el hombre presentaba un impacto de bala en el abdomen, por lo que ingresó directamente al quirófano y su estado de salud fue reportado como reservado.

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Mientras tanto, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en diferentes puntos cercanos a la Supermanzana 101 y colonias aledañas, con la finalidad de ubicar a los presuntos responsables; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas

Peritos y agentes ministeriales acudieron tanto al lugar del ataque como al hospital para iniciar las investigaciones correspondientes. No obstante, debido a que el lesionado ya se encontraba siendo intervenido quirúrgicamente, los agentes no lograron entrevistarlo para obtener mayores datos sobre los agresores o el móvil del ataque.

Asimismo, trascendió que la Fiscalía solicitó el acceso a las cámaras de vigilancia del C5 y de negocios cercanos a la zona, con el objetivo de rastrear la ruta de escape de los atacantes y obtener imágenes que permitan su identificación.