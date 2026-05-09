Fuerte incendio en Holbox alcanza hotel y viviendas; moviliza a cuerpos de emergencia

Una intensa movilización de cuerpos de rescate y voluntarios se registra en este momento en la isla de Holbox, tras reportarse un incendio de grandes proporciones que amenaza con extenderse debido a las fuertes ráfagas de viento que azotan la zona.

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El siniestro inició preliminarmente en una palapa situada sobre la calle Abasolo, a un costado del centro de hospedaje Villas Ponto. Debido a la volatilidad de los materiales y las condiciones climáticas, las llamas alcanzaron rápidamente la infraestructura hotelera y cruzaron hacia una vivienda particular perteneciente a la familia Moguel, ubicada frente al establecimiento.

Personal del hotel, brigadistas voluntarios, elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil trabajan de manera coordinada en el sitio para sofocar el fuego y evitar que continúe propagándose a estructuras aledañas. Hasta el corte informativo de esta edición, se confirma la afectación parcial de tres inmuebles.

Las autoridades locales informan que no se registran personas lesionadas ni pérdidas humanas que lamentar, aunque los daños materiales aún no han sido cuantificados. Mientras las labores de enfriamiento continúan, se desconocen las causas que originaron la combustión. Los cuerpos de emergencia permanecen en el lugar de los hechos para garantizar la seguridad de residentes y turistas.

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JGH