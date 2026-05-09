Onda de calor golpea a México: prevén temperaturas de hasta 45 grados y lluvias intensas en varios estados

El calor extremo continuará afectando amplias regiones de México este sábado 9 de mayo, debido a la persistencia de la onda de calor sobre entidades del norte, occidente, centro y sureste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo señaló que el ambiente se mantendrá de caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en estados como Sonora, Sinaloa y Guerrero.

De acuerdo con el pronóstico, la onda de calor persistirá en entidades como Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, mientras que comenzará a intensificarse en zonas de Sonora, Chihuahua y Baja California Sur. En contraste, la Ciudad de México dejará atrás este periodo de altas temperaturas.

Temperaturas superiores a 45 grados afectarán varios estados

El reporte meteorológico prevé temperaturas máximas mayores a 45 grados Celsius en regiones del sur y este de Sonora, el norte de Sinaloa y el noroeste de Guerrero.

Además, se esperan valores de entre 40 y 45 grados en Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

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Mientras tanto, entidades como Jalisco, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas y algunas zonas del Estado de México podrían registrar máximas de entre 35 y 40 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población evitar exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Prevén lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas

A pesar de las altas temperaturas, el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y la presencia de canales de baja presión provocarán lluvias y chubascos en distintas regiones del país.

El pronóstico indica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde podrían registrarse acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros.

También se esperan intervalos de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tabasco, mientras que en estados como Nuevo León, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México habrá precipitaciones moderadas.

Fuertes rachas de viento afectarán el norte del país

El SMN también alertó sobre la presencia de rachas de viento intensas en entidades del norte de México, derivadas de la interacción entre una línea seca, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales, debido a las condiciones extremas previstas para este fin de semana en distintas regiones del país.

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