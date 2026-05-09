Capturan cocodrilo en calles de Mahahual y lo reubican en reserva natural

La convivencia entre la mancha urbana y la fauna silvestre volvió a ser noticia en el sur de Quintana Roo este fin de semana. Habitantes de Mahahual se vieron sorprendidos por la presencia de un ejemplar de cocodrilo que deambulaba por las calles de la colonia Las Casitas, generando asombro y una rápida movilización de los cuerpos de rescate especializados para garantizar la seguridad tanto de la población como del propio reptil.

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El avistamiento ocurrió en plena vía pública, donde los residentes detectaron a un ejemplar de aproximadamente 1.60 metros de longitud y un peso estimado de 12 kilogramos. Ante el riesgo que representaba el animal en una zona de tránsito peatonal, los vecinos actuaron con prudencia y notificaron de inmediato a la asociación civil Proyecto Aak Mahahual. Esta organización es reconocida en la región por su labor dedicada al rescate, resguardo y reubicación de especies silvestres que, por diversos factores ambientales, terminan desplazándose hacia los asentamientos humanos.

Para lograr una captura segura y sin contratiempos, el personal de Proyecto Aak trabajó de manera coordinada con los integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa y un grupo de voluntarios capacitados. Tras aplicar los protocolos de contención física para evitar estresar al animal, el espécimen fue asegurado y sometido a una revisión rápida para verificar su estado de salud. Una vez que se determinó que el ejemplar se encontraba en óptimas condiciones, se procedió a su traslado hacia la reserva natural de Uaymil, un ecosistema protegido donde fue liberado con éxito en su hábitat natural, lejos de la interacción humana.

Víctor Rosales, representante de Proyecto Aak Mahahual A.C., destacó la importancia de la colaboración ciudadana en estos eventos. El activista hizo un exhorto a los habitantes y visitantes del destino turístico para que, en caso de futuros encuentros con fauna silvestre, eviten cualquier intento de manipulación directa. Rosales enfatizó que, aunque los animales no suelen ser agresivos si no se les molesta, su manejo requiere equipo y conocimientos específicos.

Asimismo, el especialista recordó que estos desplazamientos de reptiles hacia las zonas habitadas no son aislados, ya que suelen incrementarse de manera notable durante la temporada de sequía. La falta de agua en sus zonas habituales y la búsqueda de alimento o refugio más fresco obligan a los animales a cruzar hacia los límites urbanos. Finalmente, la asociación reiteró el llamado a respetar la vida silvestre de Quintana Roo, recordando que estas especies no son mascotas y que su protección es fundamental para mantener el equilibrio ecológico del Caribe Mexicano.

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JGH