Dos hombres sobreviven de milagro a aparatosa volcadura en carretera federal 307

La carretera federal 307, tramo Chetumal–Felipe Carrillo Puerto, fue escenario de un aparatoso accidente automovilístico la mañana de este sábado, cuando un vehículo compacto terminó fuera de la vía y con los neumáticos hacia el cielo. El incidente, ocurrido en las inmediaciones del entronque hacia la carretera federal 293, conocida como la Vía Corta a Mérida, dejó como saldo dos hombres lesionados y una unidad declarada como pérdida total tras una serie de volteretas que milagrosamente no terminaron en tragedia.

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Los hechos se registraron en la mañana de este sábado, cuando el conductor de la unidad perdió la estabilidad del volante y, por el exceso de velocidad, la trayectoria errática del automóvil provocó que este abandonara la superficie de rodamiento, impactando contra el terreno irregular a un costado de la cinta asfáltica. La inercia del movimiento proyectó al vehículo hacia la maleza, donde terminó volcado completamente, quedando apoyado sobre su toldo con las cuatro ruedas apuntando al cielo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana SSC, quienes patrullaban el sector, se convirtieron en los primeros respondientes al detectar la unidad siniestrada fuera de la carretera. Al aproximarse para brindar auxilio, los oficiales se encontraron con que los dos tripulantes del automóvil habían logrado salir del habitáculo por sus propios medios. Ambos hombres fueron localizados recostados sobre el pasto a escasos metros de la unidad volcada, quejándose de diversos dolores y con heridas visibles causadas por el fuerte impacto.

El personal policial procedió de inmediato a solicitar el apoyo de las unidades de emergencia médica para la valoración de los heridos, quienes presentaban policontusiones y probables fracturas. Mientras se esperaba la llegada de los paramédicos, los agentes abanderaron el tramo carretero para alertar a los demás conductores. La unidad siniestrada, que quedó a varios metros de la carretera, presentaba daños estructurales severos.

Una vez que los lesionados fueron estabilizados y trasladados a un centro hospitalario para una atención más profunda, se autorizó la intervención de una grúa de plataforma. La unidad fue trasladada al corralón bajo resguardo de la autoridad competente.

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JGH