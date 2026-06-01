Muere hombre en situación de calle tras salir del Hospital General; investigan presunta negligencia

Por presunta negligencia médica, un hombre en situación de calle falleció recostado sobre la banqueta en Playa del Carmen, al carecer de identificación podría terminar sus restos en una fosa común.

De acuerdo a los primeros reportes preliminares, el hombre en situación de calle acudió por sus propios medios al Hospital General de esta ciudad, busca ayuda médica debido a que presentaba severas lesiones, huellas visibles de violencia en diversas partes del cuerpo, golpes en el rostro y cabeza.

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Sin embargo, según testigos, personal del Hospital General presuntamente negaron darle atención médica pese a la emergencia, por el contrario, lo obligaron retirarse del lugar.

El hombre aún con dolores por los golpes que regresó y caminó una cuadra sobre la Avenida 135 de la colonia Ejidal, logró llegar sobre la calle 34 y se detuvo afuera de un establecimiento comercial para descansar debido a las múltiples heridas, luego de recostarse y recargarse sobre una cortina metálica del local cerrado perdió la vida.

Testigos que se percataron de la presencia del hombre y que presumían que no respiraba de inmediato lo reportaron a las autoridades municipales para su intervención, por lo que las autoridades policiales de inmediato se movilizaron para verificar el reporte.

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De igual forma hicieron presencia los paramédicos y de inmediato brindaron los primeros auxilios, sin embargo, nada pudieron hacer, el hombre ya no presentaba signos vitales, y corroboraron que presentaba diversos golpes lo que se presume que provocan su muerte.

Las autoridades policiales acordaron la escena para preservar la escena del crimen más tarde llegaron agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo para realizar las investigaciones pertinentes.