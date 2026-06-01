¿Cómo registrar tu celular con la CURP en Campeche? Hazlo antes del 30 de junio o suspenderán tu línea

A solo un mes de que venza el plazo, miles de campechanos aún no han registrado su línea telefónica. El próximo 30 de junio de 2026 es la fecha límite para vincular tu número celular con tu CURP e identificación oficial. A partir del 1 de julio, las líneas que no cumplan con este requisito serán suspendidas.

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La medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y las operadoras de telefonía, busca combatir la extorsión, el fraude y las llamadas falsas. Aunque no se aplicarán multas económicas, la consecuencia es grave: la pérdida casi total del servicio móvil.

¿Qué pasa si no registras tu celular?

A partir del 1 de julio de 2026, tu línea quedará parcialmente suspendida.

Solo podrás:

Realizar llamadas de emergencia al 911 .

. Recibir alertas sísmicas.

Contactar a tu operador para regularizar el trámite.

No podrás:

Hacer o recibir llamadas normales.

Enviar o recibir mensajes de texto (SMS).

Usar datos móviles (internet 4G/5G).

Aplicaciones y servicios a los que NO podrás acceder

Al quedar sin servicio de llamadas, SMS ni datos móviles, las siguientes plataformas se verán bloqueadas o severamente limitadas fuera de una red Wi-Fi:

WhatsApp y Telegram: No podrás recibir códigos de verificación por SMS ni usar el servicio en la vía pública.

No podrás recibir códigos de verificación por SMS ni usar el servicio en la vía pública. Plataformas de transporte: Uber, DiDi y otras aplicaciones no te permitirán solicitar viajes sin la debida verificación.

Uber, DiDi y otras aplicaciones no te permitirán solicitar viajes sin la debida verificación. Bancos y apps financieras (BBVA, Banorte, Santander, etc.): Quedará suspendida la recepción de códigos OTP por SMS indispensables para autorizar transferencias o realizar consultas.

Quedará suspendida la recepción de indispensables para autorizar transferencias o realizar consultas. Redes sociales: Facebook, Instagram y X (Twitter) presentarán dificultades de acceso si tienes activa la verificación en dos pasos por SMS.

Facebook, Instagram y X (Twitter) presentarán dificultades de acceso si tienes activa la verificación en dos pasos por SMS. Servicios gubernamentales: Afectará el uso de Llave MX, IMSS Digital, SAT Móvil y trámites en línea.

Afectará el uso de Llave MX, IMSS Digital, SAT Móvil y trámites en línea. Streaming y compras: Spotify, Netflix, YouTube, Mercado Libre o Amazon.

Spotify, Netflix, YouTube, Mercado Libre o Amazon. Otros servicios: Aplicaciones de delivery (Rappi, Uber Eats) y sistemas de pagos digitales.

¿Cómo registrar tu línea en Campeche?

El trámite es completamente gratuito y se puede realizar a través de dos modalidades:

En línea: Ingresa al portal oficial de tu compañía (Telcel, AT&T, Movistar, etc.) o al sitio web global registratulinea.crt.gob.mx. Presencial: Acude directamente a un centro de atención a clientes de tu operador con tu INE, CURP y el equipo celular a registrar.

Aviso importante: Las autoridades locales y Protección Civil han hecho un llamado urgente a la población campechana para no dejar este trámite para el último momento, especialmente ante el inicio de la temporada de huracanes, periodo en el que mantener la comunicación activa resulta vital.

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JGH