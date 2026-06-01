Yucatán se suma al paro nacional de la CNTE; maestros inician protestas en Mérida

Docentes de diversos municipios de Yucatán se sumaron este lunes 1 de junio al paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizando una protesta en el centro de Mérida para exigir cambios en las políticas laborales y educativas del país.

Desde temprana hora, decenas de maestros provenientes de municipios como Tekax, Ticul, Maxcanú, Valladolid y de la capital yucateca se concentraron en la Plaza Grande, donde instalaron un plantón como parte de las acciones coordinadas que se llevan a cabo de manera simultánea en más de 30 entidades federativas.

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La movilización forma parte de una jornada nacional de protesta encabezada por la CNTE, que también mantiene actividades y manifestaciones en la Ciudad de México y en diversas capitales estatales.

Entre las principales demandas del magisterio se encuentra la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que afectó las condiciones de jubilación y pensión de los trabajadores de la educación. Los docentes buscan el retorno a un sistema solidario que permita la jubilación por años de servicio. Asimismo, exigen la eliminación de las reformas educativas y un incremento salarial del 100 por ciento.

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Hasta el momento, las autoridades educativas no han informado sobre posibles afectaciones adicionales derivadas de la protesta en Yucatán, mientras los docentes mantienen sus acciones de movilización como parte de la estrategia nacional de presión impulsada por la CNTE.