Sujetos armados amordazan a empleada e intentan llevarse cajero en Playa del Carmen

Sujetos armados amordazaron a la empleada de un centro de hospedaje e intentaron robar un cajero automático en esta ciudad de Playa del Carmen. No se reportaron lesionados, solo el susto, y no hay detenidos.

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Los hechos ocurrieron en las instalaciones del hotel Win Day, ubicado sobre la avenida CTM con 25 de la colonia Zazil Há, donde unos sujetos armados llegaron a las instalaciones del hotel, amenazaron y amordazaron a la empleada.

De acuerdo a los primeros datos preliminares, los delincuentes intentaron arrancar el cajero automático aunque no pudieron llevárselo. Después del intento de atraco y solicitar el apoyo a las autoridades, arribaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, cuando los agentes llegaron a la escena, los delincuentes habían huido. Hasta el momento no se sabe si hurtaron efectivo o no, las autoridades continúan con las investigaciones.

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