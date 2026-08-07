¿Qué lugares recorre la nueva ruta Calderitas de MOBI? Conoce sus puntos de interés

La nueva ruta Calderitas de MOBI ya opera en Chetumal y conecta distintos puntos de interés de la ciudad, con cobertura en 44 colonias, 59 escuelas y 2 mil 463 unidades económicas, además de atender a más de 41 mil personas.

El recorrido cuenta con ascenso y descenso en todo el trayecto y tiene como punto de inicio y fin el Parque de la zona costera de Calderitas.

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Estos son los puntos de interés que abarca la ruta Calderitas

Parque de la zona costera de Calderitas, punto de inicio y fin.

Mirador de Calderitas.

Telesecundaria Jesús Martínez R.

Estadio de béisbol “Pascual Cruz Burgos”.

Centro Deportivo Mostrenco.

Instituto Electoral de Quintana Roo.

Hospital Naval de Chetumal.

Hospital Materno Infantil Morelos.

Parque de los Caimanes, donde se encuentra el punto de retorno.

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¿Cuál es el horario de la ruta Calderitas?

El servicio opera de lunes a domingo, de 6:00 a 22:00 horas.

Las unidades tienen un intervalo de paso de aproximadamente 15 minutos, por lo que los usuarios podrán utilizar la ruta durante prácticamente toda la jornada.

¿Hasta cuándo será gratis el pasaje?

Como parte de la puesta en marcha de la nueva ruta, el pasaje continuará siendo gratuito hasta el domingo 9 de agosto.

A partir del lunes 10 de agosto, los usuarios deberán cubrir la tarifa correspondiente para utilizar el servicio.