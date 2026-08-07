Sentencian a sicario a más de 37 años de prisión por el homicidio de la cantante “Barbie de la Salsa” en Cancún

Uno de los sicarios que participó en el asesinato a balazos de la cantante cubana conocida como la “Barbie de la Salsa” fue sentenciado a 37 años y 6 meses de prisión, tras ser declarado culpable por un Juez, por hechos ocurridos en noviembre del 2021 en el fraccionamiento Haciendas Real del Caribe.

La condena fue dictada contra Aarón Abinadi Palomo Cabrera por el delito de homicidio calificado. Además de la pena privativa de la libertad, deberá pagar una multa de 201 mil 645 pesos.

Noticia Destacada Capturan en Jalisco a presunto autor intelectual de homicidios cometidos en Playa del Carmen

Las investigaciones establecieron que el crimen tuvo su origen en un conflicto que la víctima mantenía con un sujeto identificado como “Comandante Lobo”, quien presuntamente planeó y ordenó el ataque. La agresión fue perpetrada por dos hombres que arribaron en una motocicleta hasta la vivienda de la mujer.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), Palomo Cabrera fue quien accionó el arma de fuego contra la cantante, quien murió el 27 de noviembre de 2021 en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Haciendas Real del Caribe, en la Supermanzana 201.

La víctima, identificada como Dayami, de 44 años de edad y conocida artísticamente como la “Barbie de la Salsa”, laboraba en un bar. Aunque en un inicio trascendió que había sostenido un altercado previo, la resolución judicial atribuye el móvil del homicidio al conflicto con el presunto autor intelectual identificado como “Comandante Lobo”.

La FGE detuvo a Palomo Cabrera en diciembre de ese mismo año. Tras un proceso penal de casi cinco años, un Juez emitió el fallo condenatorio y le impuso una pena de 37 años y 6 meses de cárcel.

La autoridad ministerial precisó que el ahora sentenciado, junto con otro individuo, recibió un arma de fuego y la instrucción de privar de la vida a la ciudadana cubana. Posteriormente ambos se trasladaron en motocicleta al inmueble, donde el agresor descendió y realizó múltiples disparos.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó los elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad penal del acusado. Luego de valorar las evidencias, la autoridad judicial determinó imponer la pena de 37 años y 6 meses de prisión, además del pago de la multa por 201 mil 645 pesos.