Tras clausura de “Las Dunas", lanzan propuesta para frenar proyectos inmobiliarios en la costa de Yucatán

El dirigente estatal de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), Pablo Duarte Sánchez, afirmó que la única solución de fondo para evitar la destrucción de las dunas costeras en Yucatán es reformar el Artículo 27 de la Constitución, al considerar que los cambios realizados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari facilitaron la expansión de proyectos inmobiliarios en zonas ambientalmente sensibles.

El representante campesino respaldó la clausura parcial del proyecto Las Dunas por parte de la Profepa y reconoció la postura del Gobierno de Yucatán para frenar el desarrollo, al advertir que este tipo de obras pone en riesgo el ecosistema costero y genera impactos ambientales de largo plazo.

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Duarte Sánchez sostuvo que la falta de voluntad de diputados federales y senadores ha impedido modificar el marco legal que, aseguró, permite la privatización y el deterioro de áreas naturales.

Advirtió que, de continuar la ocupación de las dunas, aumentarán los riesgos durante la temporada de huracanes, con mayores inundaciones y avance del mar sobre tierra firme.

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Asimismo, señaló que las empresas inmobiliarias suelen recurrir a recursos legales para mantener sus proyectos, por lo que pidió a la Semarnat y a la Profepa fortalecer las acciones de protección.

También exhortó al Congreso de la Unión a impulsar una reforma que garantice la conservación de las dunas costeras y evite que los conflictos ambientales se resuelvan sólo mediante suspensiones temporales.