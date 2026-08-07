Campeche inaugura turismo náutico con el muelle Rosa de los Vientos

Campeche dará un paso hacia la diversificación de su actividad turística con el inicio del turismo náutico, oferta que permitirá a visitantes y habitantes recorrer por mar parte del litoral de la capital del estado mediante servicios operados por empresas especializadas y autorizadas por las autoridades.

El proyecto comenzará con la apertura del Muelle Turístico "Rosa de los Vientos", ubicado en el Puerto de Arribo Lazareto, a un costado del Parque Acuático del Malecón, espacio que funcionará como punto de salida para recorridos marítimos y como centro de información turística.

Por primera vez, se incorporó a los prestadores de servicios náuticos al Catálogo de Experiencias por Campeche, con lo que operadores de embarcaciones certificados ofrecerán paseos por el Malecón, la bahía y los manglares, ampliando la oferta de actividades para el turismo nacional e internacional.

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Los recorridos permitirán conocer desde el mar parte del paisaje costero de Campeche, así como zonas de manglar que forman parte del ecosistema del litoral, con experiencias enfocadas en el turismo de naturaleza y la apreciación del patrimonio natural de la entidad.

El nuevo muelle también contará con un Módulo de Información Turística, donde los visitantes podrán obtener orientación sobre rutas, destinos, servicios y atractivos disponibles en todo el estado, con el propósito de incentivar estancias más prolongadas y promover otros municipios con vocación turística.

Como parte del proyecto, se habilitó el espacio "Pídele un deseo al mar con el corazón", actividad recreativa que busca convertirse en un atractivo adicional para quienes visiten el Malecón y el nuevo muelle turístico.

Además, la Secretaría de Turismo inicia con los "Viernes de Rosa de los Vientos", donde cada semana se realizarán actividades culturales, musicales y recreativas para atraer a familias y visitantes. La primera jornada se llevará a cabo este viernes a las 20:00 horas con presentaciones de salsa y bachata, además de música en vivo y actividades de baile.

La titular de la Secretaría de Turismo, Adda Solís Peniche, señaló que el proyecto representa una nueva etapa para el sector turístico estatal, al incorporar el aprovechamiento de la bahía como un atractivo permanente y generar nuevas oportunidades para prestadores de servicios especializados.

Indicó que la estrategia busca diversificar la oferta turística más allá de los recorridos tradicionales por el Centro Histórico y las zonas arqueológicas, con experiencias que incrementen el tiempo de estancia de los visitantes y generen una mayor derrama económica para empresas, guías, operadores náuticos y comercios locales.