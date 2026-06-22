Lunes violento: Ataque armado deja un hombre herido en Paseos del Mar de Cancún

Un hombre fue ingresado de emergencia al Hospital General durante los primeros minutos de este lunes, luego de ser víctima de un ataque armado a las afueras de su domicilio en el fraccionamiento Paseos del Mar.

Los hechos ocurrieron en la calle Isla Galapagos, en la supermanzana 251, cuando sujetos armados interceptaron a la víctima afuera de su departamento, tras realizar al menos seis detonaciones de arma de fuego, se dieron a la fuga.

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Las autoridades y paramédicos arribaron al sitio donde se confirmó que, la víctima recibió dos impactos en la pierna, por lo que fue trasladado al hospital para una mayor atención.

Por su parte, personal de la Policía Ministerial acudió al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.