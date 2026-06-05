Chofer de autobús salva a pasajeros durante enfrentamiento armado en la ruta Cancún-Tizimín

El chofer de un autobús de pasajeros evitó una posible tragedia al mantener el control de la unidad y poner a salvo a decenas de viajeros que quedaron en medio de un enfrentamiento armado en la zona limítrofe entre Quintana Roo y Yucatán.

De acuerdo con los reportes, el autobús de la línea Noreste salió de Cancún con destino a Tizimín cuando se encontró en medio de una balacera protagonizada por ocupantes de dos camionetas en las cercanías de la localidad El Cedral, en el municipio Lázaro Cárdenas.

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Durante el intercambio de disparos, uno de los proyectiles alcanzó al vehículo de pasajeros, lo que provocó que el parabrisas se rompiera; los fragmentos de vidrio lesionaron al conductor, quien logró estabilizar el volante mientras los usuarios se resguardaban en el piso.

Pese a las heridas, el operador no se detuvo y condujo hasta la caseta de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, en Popolnah, donde solicitó auxilio. Las autoridades confirmaron que ningún pasajero resultó herido durante el incidente, aunque el chofer recibió atención médica por las lesiones en el rostro.

Videos difundidos en Internet muestran los daños ocasionados por los impactos en la unidad y los momentos de tensión que vivieron los usuarios durante el trayecto. Al llegar a su destino, los viajeros reconocieron la labor del operador, a quien atribuyeron haber evitado consecuencias graves por alejar rápidamente el autobús de la zona de riesgo.

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el enfrentamiento ocurrido en el tramo carretero que conecta a ambas entidades, una ruta utilizada diariamente por cientos de vehículos de carga y pasaje.

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En los últimos meses se registraron diversos eventos de violencia en la zona limítrofe, lo que mantiene en alerta a los usuarios. La ruta Cancún-Tizimín es una de las más transitadas en la Península de Yucatán, con decenas de corridas diarias.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y sus homólogos de Yucatán continúan con las investigaciones para localizar a los responsables del ataque.