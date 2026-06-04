Joven es ejecutado al interior de su departamento en la Supermanzana 107 de Cancún; investigan posible vínculo con amenazas previas

Violento ataque armado registrado la noche de este jueves en el fraccionamiento Paraíso Maya dejó como saldo un joven sin vida al interior de su vivienda, ubicada en la Supermanzana 107, donde autoridades ministeriales realizaron un amplio operativo para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Los hechos ocurrieron en un departamento localizado en la manzana 123, lote 16, torre C, cuando sujetos armados ingresaron al inmueble y dispararon en repetidas ocasiones contra el ocupante del lugar, quien cayó gravemente herido.

Tras escuchar las detonaciones, residentes de la zona solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. En respuesta, elementos de seguridad y paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, al valorar a la víctima confirmaron que ya había fallecido a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego.

La escena fue asegurada por policías municipales, quienes establecieron un perímetro de seguridad mientras agentes de investigación y peritos criminalistas llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

Fuentes cercanas al caso señalaron que durante la inspección realizada dentro de la vivienda fueron encontrados diversos indicios, entre ellos presuntas sustancias ilícitas, las cuales fueron aseguradas para su análisis como parte de la carpeta de investigación.

Noticia Destacada Encuentran cuerpo decapitado al interior de un domicilio en la Supermanzana 253 de Cancún

De acuerdo con información recabada en el lugar, la víctima había permanecido varios días fuera de su domicilio y apenas horas antes del ataque había regresado al departamento donde fue localizada sin vida.

Familiares manifestaron que el joven les había comentado recientemente sobre amenazas que había recibido por parte de personas desconocidas. Según esta versión, el temor generado por dichas advertencias lo llevó a mantenerse alejado de su vivienda durante casi una semana.

Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación y analizan tanto el entorno personal como las actividades recientes de la víctima para establecer un posible móvil del crimen.

Luego de concluir el procesamiento de la escena, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado para la necropsia de ley, procedimiento mediante el cual se determinarán oficialmente las causas de muerte y se complementará la identificación legal.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon este homicidio ocurrido en una zona habitacional del poniente de Cancún.