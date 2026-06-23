Choques, incendios y víctimas: Empresas de transporte de personal acumulan siete percances graves en 2026

Las empresas de transporte de personal Del Valle y Lipu se han ganado una reputación negativa por su participación en accidentes que han dejado víctimas mortales, cuantiosos daños materiales, afectaciones al tránsito y preocupación entre los conductores.

Tan solo en lo que va del año se han registrado siete percances graves relacionados con unidades de la empresa Del Valle, algunos con consecuencias fatales, como el ocurrido ayer, cuando, presuntamente, un autobús embistió a una pareja que viajaba en motocicleta, dejando a un hombre lesionado y a una joven sin vida.

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En un recuento de hechos, las unidades de esta empresa también se han visto involucradas en alrededor de 40 percances menores y, hace apenas una semana, varias de ellas quedaron reducidas a chatarra tras incendiarse dentro de uno de sus encierros.

A ello se suman las largas jornadas laborales de los operadores, las constantes denuncias por maniobras imprudentes y la ocupación de carriles en avenidas como la Miguel Hidalgo, donde frecuentemente se estacionan unidades que obstruyen la circulación.

Hace tres meses, 18 personas salieron lesionadas tras un siniestro / Especial

La noche del 18 de enero, uno de sus autobuses se incendió en Isla Blanca, sin que se reportaran personas lesionadas, mientras que ese mismo mes, un operador perdió el control de una unidad y se salió de la vía sobre la Carretera Federal 307, presuntamente debido al cansancio.

Marzo fue uno de los meses más complicados para la empresa, pues el 1 de marzo una unidad perdió el control sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio debido al pavimento mojado y, un día después, otro autobús se accidentó en la vía 307, dejando varios pasajeros lesionados; trascendió que la causa habría sido la fatiga extrema del conductor.

Asimismo, el 3 de marzo ocurrió uno de los percances más graves, cuando un autobús chocó por alcance contra otra unidad a la altura de Akumal, provocando un incendio que cobró la vida de una mujer y dejó 18 personas lesionadas; días después, el 13 de marzo, un adulto mayor estuvo a punto de ser atropellado por un autobús de la empresa sobre la avenida López Portillo. Posteriormente, el 29 se confirmó el fallecimiento de una segunda víctima derivado del primer accidente.

Usuarios acusaron que los operadores realizan maniobras peligrosas que pudieron derivar en alguna tragedia / POR ESTO!

Más adelante, el 22 de mayo, un automóvil perdió el control y se impactó de frente contra un autobús de Del Valle; el conductor del vehículo particular murió debido a las graves lesiones que sufrió al quedar prensado entre los fierros retorcidos.

A estos hechos se añade el incendio registrado el 15 de junio dentro de un encierro ubicado en la Supermanzana 72, donde cuatro autobuses fueron consumidos por el fuego, movilizando a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos que lograron controlar las llamas.

Vecinos y conductores señalaron que tanto este encierro como las unidades estacionadas sobre la avenida Miguel Hidalgo generan afectaciones a la circulación, al reducir el espacio disponible para automovilistas, peatones, transporte público y vehículos de carga.

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Una situación similar ocurría anteriormente en otro encierro ubicado sobre la avenida Chac Mool, donde las unidades llegaban a formar filas de hasta 200 metros.

Por último, a ello se suman las constantes quejas de automovilistas y transportistas, quienes a través de fotografías y videos difundidos en redes sociales han documentado maniobras que consideran riesgosas por parte de algunos operadores, además de los frecuentes reportes de choques menores, rozaduras y otros incidentes que, según los denunciantes, en más de una ocasión han estado cerca de terminar en una tragedia.