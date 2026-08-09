Tren Maya reanuda ruta Cancún–Playa del Carmen

A partir del próximo 15 de agosto se dio a conocer que se reanudará la ruta Cancún–Playa del Carmen del Tren Maya, con dos corridas matutinas en cada sentido, como una alternativa de transporte para quienes se desplazan entre ambos destinos por motivos laborales, educativos y recreativos.

Los viajes de Cancún hacia Playa del Carmen saldrán a las 6:45 horas, con llegada a las 7:34, y a las 10:30 horas, con arribo a las 11:19. En sentido contrario, las salidas desde Playa del Carmen serán a las 7:47 horas, con llegada a Cancún a las 8:40, y a las 12:00 horas, con arribo a las 12:53.

La reanudación del servicio se complementará con el inicio de Tren Maya Conecta, transporte intermodal que enlazará las estaciones ferroviarias con distintos puntos turísticos y de interés, entre ellos el aeropuerto, zonas hoteleras, centros comerciales y áreas de interés para visitantes.

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En Cancún operarán tres rutas:

Una comunicará la estación del Tren Maya con el Aeropuerto Internacional .

con el . Otra conectará la estación con Plaza Las Américas .

con . La tercera llegará hasta la zona hotelera, con paradas en el Museo Maya y Plaza La Isla.

En Playa del Carmen se habilitarán dos recorridos:

El primero comunicará la estación con Plaza Playacar , con paradas en la Plaza Quinta Alegría , la 28 de Julio , el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) y Plaza Playacar .

con , con paradas en la , la , el y . El segundo enlazará directamente la estación ferroviaria con la Zona Hotelera Mayan.

La combinación de ambos servicios permitirá conectar el transporte ferroviario con zonas de trabajo, centros comerciales, áreas turísticas, el aeropuerto y hoteles, principalmente en uno de los corredores con mayor movilidad de Quintana Roo.

La información sobre horarios, disponibilidad y reservaciones podrá consultarse en el teléfono 55 9771 1000, así como en los sitios oficiales del Tren Maya en ambos destinos turísticos.