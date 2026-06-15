Incendio consume cuatro autobuses en encierro de la empresa Del Valle en Cancún

Un incendio de gran magnitud registrado la mañana de este lunes en el encierro de autobuses de la empresa Del Valle, ubicado sobre la avenida Miguel Hidalgo, conocida como Ruta 5, en la Supermanzana 73, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales, además de importantes pérdidas materiales.

El reporte del siniestro generó la rápida llegada de elementos del Cuerpo de Bomberos de Cancún, quienes desplegaron varias unidades especializadas para combatir las llamas que consumían parte de las instalaciones.

Noticia Destacada Explota combi de transporte público tras incendiarse en Puerto Aventuras

Debido a la intensidad del fuego y a la presencia de materiales potencialmente peligrosos en el lugar, la zona fue asegurada mientras se realizaban las maniobras para evitar que el incendio se extendiera hacia otras áreas del encierro o a predios cercanos.

De acuerdo con información recabada, en las labores participaron 22 elementos de Bomberos apoyados con carros bomba, unidades de rescate y pipas para garantizar el suministro de agua durante las operaciones. Como medida preventiva fueron evacuadas 10 personas que se encontraban en el sitio al momento de la emergencia.

Bomberos trabajaron por varias horas para controlar el incendio / Leonardo Chacón

A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables. El saldo fue de cuatro autobuses y una camioneta tipo van completamente consumidos por el fuego, mientras que otras dos unidades de transporte presentaron afectaciones parciales.

Una vez controladas las llamas, el personal de emergencia continuó trabajando durante varias horas en labores de enfriamiento para descartar posibles reactivaciones del fuego. Asimismo, se realizaron inspecciones en distintos puntos del inmueble con el fin de detectar riesgos adicionales.

Entre las acciones preventivas efectuadas se incluyó el retiro de cilindros de gas utilizados para trabajos de soldadura, la revisión de instalaciones eléctricas y el cierre temporal de una sección del taller debido al riesgo de desprendimiento de concreto derivado de las altas temperaturas alcanzadas durante el siniestro.

Noticia Destacada Motos de obreros terminan completamente calcinadas en el boulevard Kukulcán de Cancún

Mientras tanto, elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito implementaron cierres parciales sobre la avenida Miguel Hidalgo, principalmente a la altura de la calle 23 y la avenida Torcasita, con el objetivo de facilitar el acceso de los vehículos de emergencia y prevenir accidentes en la zona.

En las labores también participaron elementos de Protección Civil, personal de Servicios Públicos Municipales y representantes de la empresa afectada. Hasta el momento se desconoce qué originó el incendio, por lo que las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del siniestro y descartar cualquier otra situación de riesgo.