Denuncias en redes sociales apuntan a presuntos actos de corrupción policial en José María Morelos

Las tres corporaciones policiacas con presencia en el municipio, la estatal, ministerial y municipal, han sido señalados en las redes sociales en participar en presuntos actos de corrupción en esta zona.

En Dziuché una persona que se identifico como Mario "N" señaló a policías destacados en la ex garita fiscal de Dziuché por, supuestos nexos con el crimen y por robos a, la gente en las comunidades de Saban y Bulukax.

Noticia Destacada Descubren presunta red de huachicol en la comunidad de Dziuché en José María Morelos

En la publicación se menciona el nombre de al menos dos de los elementos de la policía estatal. El pasado fin de semana un ciudadano de nombre William "N" señaló a policías ministeriales, supuestamente, le sacar 50 mil pesos a una persona que llevaba chatarra porque, lo estaban acusando de llevar partes de vehículos robados, cuando lo que llevaba era pura chatarra.

El día de ayer señalaron en una publicación anónima a policías municipal de, supuestamente, proteger la venta y transporte de gasolina que se huachicolea de unas pipas qué llegan a Dziuché. En huachicol en Dziuché es una práctica que la propia gente que vive ahí, ha señalado que se da con frecuencia.

A principios de este año el ejército mexicano mantuvo en custodia en esa localidad un inmueble donde, supuestamente, se almacena gasolina que se huachicoleabla de unas pipas. Posteriormente, se dijo que en esa propiedad en realidad no se almacena a gasolina sino depósitos, tambores, para la compra de miel.