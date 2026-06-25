Camión de personal y destroza la fachada de un local en la avenida Miguel Hidalgo de Cancún

Un fuerte accidente vial se registró la mañana de ayer sobre la calle 19 Norte, a escasos metros de la avenida Miguel Hidalgo, también conocida como Ruta 5, luego de que el conductor de un camión de la empresa Del Valle presuntamente perdió el control y terminó impactándose contra la fachada de un establecimiento comercial.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad de carga circulaba por la zona cuando, por causas aún bajo investigación, el chofer perdió el dominio del vehículo, lo que provocó que saliera de su trayectoria y se estrellara de frente contra el inmueble.

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El impacto ocasionó daños considerables tanto en el transporte como en la estructura del negocio. La parte frontal del local resultó severamente afectada, mientras que el parabrisas del vehículo quedó totalmente destrozado por la fuerza del choque.

Vecinos, comerciantes y peatones que se encontraban en las inmediaciones se alarmaron al escuchar el estruendo provocado por la colisión. Algunos testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia ante el temor de que hubiera personas atrapadas o heridas dentro del inmueble.

Paramédicos y cuerpos de auxilio acudieron al sitio para valorar a los involucrados. Afortunadamente, no se reportaron lesiones de gravedad. El operador del camión presentó únicamente una herida leve en uno de sus brazos, por lo que recibió atención en el lugar sin requerir traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal también llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes, asegurar el área e iniciar las indagatorias que permitan determinar las causas exactas del incidente.

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Entre las líneas de investigación se consideran una posible falla mecánica o un error humano, aunque será el peritaje oficial el que establezca responsabilidades.

Debido al suceso, la circulación sobre la calle 19 Norte se vio afectada durante varios minutos, generando tráfico lento y complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector. Personal especializado realizó maniobras para retirar la unidad siniestrada y restablecer la vialidad de forma segura.