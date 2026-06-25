Sheinbaum impulsa Jornada Nacional de Murales: IMJUVE activa casi 5 mil plazas con participación de jóvenes en todo México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a las y los jóvenes del país para integrarse a la Jornada Nacional de Murales, una iniciativa cultural que se desarrolla en plazas públicas y espacios comunitarios de las 32 entidades federativas.

Durante su mensaje, la mandataria federal destacó la participación juvenil en actividades organizadas a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), subrayando que cada mes se llevan a cabo dinámicas culturales, artísticas y sociales en distintos puntos del país.

“Todos aquellos jóvenes que quieran participar, todas las jóvenes, pueden entrar a la página del IMJUVE. Cada mes hay actividades diversas y participan cerca de un millón de jóvenes en la jornada en las 32 entidades de la República”, señaló Sheinbaum.

IMJUVE reporta más de 4 mil 700 plazas activas

Desde el estado de Morelos, el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Abraham Carro, informó que la Jornada Nacional de Murales arrancó con actividades en 4 mil 785 plazas públicas, lo que representa uno de los despliegues culturales juveniles más amplios a nivel nacional.

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El funcionario estuvo acompañado por jóvenes participantes, quienes forman parte de las primeras intervenciones artísticas en espacios comunitarios.

De acuerdo con el reporte oficial, en esta etapa inicial se ha registrado la participación de más de 700 mil jóvenes, cifra que se espera incrementar conforme avance el programa en las distintas entidades.

Murales como herramienta de expresión social y comunitaria

La Jornada Nacional de Murales busca convertir espacios públicos en puntos de expresión artística, donde los jóvenes puedan plasmar temáticas relacionadas con identidad, comunidad, cultura y problemáticas sociales.

El programa también tiene como objetivo fortalecer el uso de espacios urbanos como plataformas de participación ciudadana, fomentando la colaboración entre gobiernos locales, instituciones educativas y colectivos juveniles.

Participación juvenil en expansión a nivel nacional

El IMJUVE destacó que la estrategia forma parte de una agenda nacional permanente que integra actividades mensuales en todo el país, con el objetivo de ampliar el alcance de participación juvenil.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca consolidar una red de intervención cultural en espacios públicos, al tiempo que promueve la integración social de las juventudes en proyectos artísticos comunitarios.

La Jornada Nacional de Murales continuará desarrollándose durante los próximos meses en los 32 estados, con nuevas fases de intervención y ampliación de actividades.

IO