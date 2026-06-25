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Yucatán / Mérida

Personas trans en Yucatán reciben asesoría gratuita para trámite de cambio de nombre y reconocimiento de identidad

El Registro Civil de Yucatán ofrecen apoyo gratuito a personas trans para actualizar su acta de nacimiento.

Adriana Marín

Por Adriana Marín

25 de jun de 2026

2 min

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Yucatán facilita el cambio de identidad a personas trans
Yucatán facilita el cambio de identidad a personas trans / Especial

Con el objetivo de garantizar el acceso al derecho a la identidad y facilitar los trámites de reconocimiento de género, la Secretaría de las Juventudes de Yucatán (Sejuvey) mantiene un programa de acompañamiento y asesoría gratuita dirigido a personas trans que requieran actualizar o modificar su acta de nacimiento ante el Registro Civil del Estado.

La dependencia informó que el servicio está orientado principalmente a quienes realizarán el procedimiento por primera vez o iniciaron el trámite y aún no lo han concluido, brindando orientación especializada durante cada etapa del proceso administrativo.

Como parte de este apoyo, las personas interesadas reciben asesoría para la revisión y organización de documentos, la elaboración de formatos para el cambio de nombre y el reconocimiento de identidad, así como acompañamiento durante las gestiones oficiales y seguimiento hasta la entrega del acta actualizada.

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La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer el respeto a los derechos humanos y promover una atención incluyente para la población de la diversidad sexual y de género en Yucatán.

De acuerdo con la convocatoria, la próxima jornada de atención será  el próximo lunes a partir de las 10:00 horas. Las personas interesadas deberán solicitar una cita previa a través del número de WhatsApp 9993642233.

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Organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans han señalado en distintas ocasiones que la actualización de documentos oficiales representa un paso fundamental para reducir situaciones de discriminación y facilitar el acceso a servicios educativos, laborales, médicos y administrativos, al permitir que la documentación legal refleje la identidad de género de cada persona.

En Yucatán, el reconocimiento de la identidad de género ha registrado avances durante los últimos años mediante mecanismos administrativos que permiten realizar modificaciones en las actas de nacimiento sin necesidad de recurrir a procesos judiciales, lo que ha contribuido a agilizar los procedimientos y ampliar el acceso a este derecho.

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