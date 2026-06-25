Avanza red ferroviaria de Sheinbaum: reportan progreso en trenes Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo con viaductos, estaciones y trenes eléctricos

Durante la conferencia matutina de este jueves 25 de junio en Palacio Nacional, el gobierno federal presentó un informe detallado sobre el avance de los proyectos ferroviarios de pasajeros en los corredores Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo, considerados parte del plan nacional de expansión del sistema de trenes impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El reporte estuvo a cargo de Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, quien explicó que las obras avanzan de forma simultánea en múltiples frentes de construcción, incluyendo terracerías, viaductos, estaciones, drenaje y fabricación de materiales.

Avances en obras: terraplén, viaductos y estaciones

En el caso del tramo Querétaro–Irapuato, se informó la ejecución de trabajos de desmonte en 48 kilómetros, además de la conformación de 25 kilómetros de terraplén continuo, lo que permite avanzar en la preparación de la plataforma ferroviaria.

También se detalló la conclusión de obras de drenaje en nueve zonas, fundamentales para la estabilidad hidráulica del trazo, así como el inicio de trabajos en la estación de Celaya, donde se desarrollará una base de mantenimiento estratégica para la operación del sistema.

Uno de los hitos relevantes es la finalización del libramiento ferroviario de carga en Celaya, lo que permitirá reconvertir la zona de patio ferroviario en estación de pasajeros.

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Saltillo–Nuevo Laredo: avance en 18 frentes de trabajo

En el corredor Saltillo–Nuevo Laredo, las autoridades reportaron actividades de desmonte en 178 kilómetros, así como la construcción de 31 kilómetros de terraplén y la ejecución de obras de drenaje en 48 zonas.

Actualmente, el proyecto mantiene 18 frentes de trabajo activos, enfocados en la construcción de plataformas y estructuras ferroviarias.

Viaductos y estructura de acero: componente clave del proyecto

El informe destacó el desarrollo de viaductos en ambos corredores. En Querétaro–Irapuato se construyen dos viaductos con una longitud total de 3 kilómetros, mientras que en Saltillo–Nuevo Laredo se avanza en estructuras de 1.3 y 4.9 kilómetros, respectivamente.

En el caso del área metropolitana de Monterrey, considerada la zona de mayor complejidad técnica, se confirmó el desarrollo de un viaducto de acero de 9 kilómetros, para el cual ya se inició la producción de 30 mil toneladas de placas de acero.

#MañaneraDelPueblo | Ricardo Vallejo Suarez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, presentó los avances de los proyectos ferroviarios prioritarios:



➡️Vía férrea CDMX – Pachuca

▪️(58.24 km de vía doble electrificada)

▪️Avance: 37.06 %

▪️10 frentes de trabajo y… pic.twitter.com/7RIetxLIRB — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 25, 2026

Producción de durmientes y trenes eléctricos

Como parte del proyecto integral, se informó el inicio de la construcción de plantas para la fabricación de durmientes ferroviarios. La capacidad proyectada es de:

330 mil durmientes para Querétaro–Irapuato

430 mil para Saltillo–Monterrey

490 mil para Monterrey–Nuevo Laredo

En paralelo, se destacó la fabricación de trenes eléctricos. La maqueta del primer tren ya se encuentra en Buenavista y el primer convoy será enviado a México el 25 de julio, como parte del sistema ferroviario de alta capacidad.

#MañaneraDelPueblo | @andreslajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, señaló que las licitaciones de la fase 2 tienen como objetivo conectar la CDMX con Nuevo Laredo y de la CDMX con Guadalajara y explicó que iniciarán los procesos de licitación de los… pic.twitter.com/qxdNG9W8bf — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 25, 2026

Licitaciones y fase de expansión del sistema ferroviario

El gobierno federal anunció que en las próximas semanas iniciará la fase dos de licitaciones, que contempla nuevos tramos como Ciudad de México–San Miguel de Allende y San Luis Potosí–Saltillo.

El objetivo del plan ferroviario es conectar la capital del país con ciudades estratégicas del norte y occidente, incluyendo Guadalajara y Nuevo Laredo, mediante una red de trenes de pasajeros de largo alcance.

#MañaneraDelPueblo | @EdnaElenaVegaR1, titular de la @SEDATU_mx, presentó los avances de la liberación del Derecho de Vía:



➡️Se han liberado 28,452,802 metros cuadrados y 2,756 predios en 54 municipios, que están localizados en las 4 líneas de trenes planeados para 2025-2026… pic.twitter.com/n33kioXO78 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 25, 2026

Coordinación institucional y avances en derecho de vía

La secretaria de Sedatu, Edna Vega Rangel, informó que se han liberado más de 28 millones de metros cuadrados de derecho de vía, en más de 2 mil 700 predios distribuidos en 54 municipios de ocho entidades federativas.

El avance incluye procesos de concertación con ejidos, asambleas comunitarias y coordinación con instancias como el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria.

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