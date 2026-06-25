Semarnat descarta proyecto inmobiliario en el Lago de Texcoco y reafirma protección ambiental y diálogo con comunidades

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que no existe, ni ha sido promovido o autorizado, ningún proyecto inmobiliario dentro del Área de Protección de Recursos Naturales del Lago de Texcoco, luego de versiones difundidas tras la manifestación realizada el pasado 23 de junio frente a sus oficinas centrales.

La dependencia subrayó que la conservación del Lago de Texcoco es una prioridad ambiental del Gobierno de México, al tratarse de uno de los ecosistemas más relevantes del Valle de México por su papel en la regulación hídrica, la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales.

Predios en revisión y antecedentes jurídicos complejos

En relación con las demandas de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Semarnat precisó que los planteamientos se refieren a terrenos ubicados en la zona conocida como “El Moño” o “Los Tlateles”, cuya situación jurídica ha sido objeto de análisis por diversas instancias federales durante varios años.

La dependencia explicó que se trata de un caso con antecedentes agrarios, administrativos y territoriales complejos, en el que distintos predios fueron incorporados al patrimonio federal mediante procedimientos de adquisición en administraciones previas, formando parte actualmente de áreas bajo resguardo de la Federación.

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Mesas de trabajo y diálogo interinstitucional

La Semarnat destacó que desde noviembre de 2025 se han sostenido reuniones y mesas de trabajo con representantes de la organización, incluyendo encuentros en febrero, abril y mayo de 2026, con el objetivo de revisar documentación y atender sus planteamientos.

Asimismo, durante la jornada de manifestación, la dependencia reiteró su disposición para instalar una mesa de atención con autoridades competentes, a fin de dar seguimiento institucional a las inquietudes presentadas.

Protección ambiental y derechos agrarios, compatibles: Semarnat

La Secretaría afirmó que la conservación del Lago de Texcoco y el respeto a los derechos de las comunidades no son objetivos excluyentes, sino plenamente compatibles, siempre que los planteamientos se atiendan conforme a la normatividad vigente.

En este sentido, cualquier revisión sobre tenencia de la tierra deberá resolverse mediante procedimientos legales, con base en evidencia documental y coordinación entre dependencias federales.

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Coordinación con dependencias federales

Finalmente, la Semarnat reiteró que continuará trabajando de manera conjunta con la Sedatu, la Procuraduría Agraria y la Conagua, entre otras instancias, privilegiando el diálogo, la legalidad y la protección del patrimonio ambiental del país como eje central de la política pública en la zona del Lago de Texcoco.

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