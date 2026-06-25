Ocho de cada 10 hogares en Yucatán cuentan con internet; persiste brecha digital en comunidades rurales

En el 2015, de cada diez hogares en Yucatán, menos de cinco tenían acceso a internet. Diez años después, la cifra se invirtió: actualmente, ocho de cada diez hogares yucatecos están conectados. El dato, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2025, certifica un salto histórico de 32.8 puntos porcentuales en una década.

Son 1.9 millones de personas de seis años y más –el 84.3 por ciento de esa población en el estado– las que ya usan internet, con un crecimiento de 22.7 puntos desde el 2015. El teléfono está en casi todos los bolsillos: el 90.9 por ciento de los hogares cuenta con telefonía alámbrica o celular.

Yucatán, al menos en las estadísticas globales, parece un estado conectado.

Pero los números agregados ocultan una fractura que persiste y que los propios datos del Inegi permiten inferir. A nivel nacional, la Endutih 2025 registró que el 88.9 por ciento de la población urbana usa internet, frente al 75.2 por ciento en zonas rurales –una brecha de 13.7 puntos que en estados con alta proporción de población indígena, como Yucatán, se amplifica de manera notable.

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Yucatán ocupa el segundo lugar nacional en proporción de población indígena; sus municipios con mayor concentración maya son precisamente los que históricamente presentan menor conectividad, menor escolaridad promedio –5.7 años frente a 9.5 del promedio nacional– y mayor dependencia de conexión móvil con planes de datos prepago, modalidad que el Inegi registra como el 79.3 por ciento de la contratación celular en el país. Tener señal no equivale a tener acceso digital pleno.

El uso que hacen los yucatecos de internet refleja los patrones nacionales con algunas particularidades. Comunicarse encabeza la lista con un 94 por ciento de los usuarios, seguido de entretenimiento (89.9%) y búsqueda de información (89%). Las redes sociales concentran al 85.7 por ciento de los internautas yucatecos, y el acceso a contenidos audiovisuales alcanza el 82.3 por ciento –uno de los rubros con mayor crecimiento desde el 2020, junto con las operaciones bancarias en línea y las compras por internet.

En el extremo opuesto, las ventas por internet apenas alcanzan al 16.4 por ciento de los usuarios, y los servicios en la nube al 20.6 por ciento: los usos productivos y económicos del internet siguen siendo los más rezagados, una asignatura pendiente que se agrava en las comunidades rurales donde la brecha con las zonas urbanas supera los diez puntos porcentuales en transacciones digitales.

El celular como puerta de entrada

El dispositivo que define la conectividad yucateca es el teléfono celular. El 96.3 por ciento de los usuarios de telefonía celular lo utiliza para comunicarse; el 78.2 por ciento para entretenimiento. Juegos, contenidos de audio y video, mensajería instantánea y redes sociales son las aplicaciones más instaladas, según la Endutih 2025. Para actividades laborales el porcentaje baja al 43 por ciento; para compras, al 32.1; y para capacitación independiente, al 14.5 por ciento.

El celular es la puerta de entrada digital, pero también el techo de muchos usuarios: su pantalla pequeña, su almacenamiento limitado y su dependencia de datos prepago restringen severamente el tipo de tareas que pueden realizarse en él.

La computadora, en cambio, sigue siendo un bien escaso. Sólo el 44.2 por ciento de los hogares yucatecos cuenta con una, cifra que contrasta con el 80 por ciento que tiene internet. Quien sí dispone de computadora la utiliza principalmente para acceder a internet (83.3%), para actividades laborales (59.5%) y entretenimiento (54.3%). Esta combinación de alta penetración de internet con baja disponibilidad de equipo de cómputo traduce la conectividad yucateca en un acceso predominantemente de consumo y comunicación, no de producción de contenidos ni de aprovechamiento económico avanzado.

Un diagnóstico de conectividad peninsular elaborado en el 2024 por IXSY y EFTS Group fue contundente: la cobertura existe en el papel; la conectividad real, con velocidad suficiente para tomar un curso en línea, hacer una videollamada médica o descargar un archivo de trabajo, no llega a muchas comisarías y rancherías del estado.

El mapa de la adopción tecnológica

Más allá de la conectividad básica, la Endutih 2025 traza el perfil de un estado en proceso de digitalización con avances desiguales. El 38.5 por ciento de los hogares yucatecos contaba en el 2025 con disponibilidad de servicio de streaming –tres puntos más que en el 2023– lo que indica una adopción sostenida de plataformas de video bajo demanda como complemento o sustituto de la televisión de paga, que sólo alcanza al 24.2 por ciento de los hogares. La televisión convencional sigue siendo el segundo dispositivo más extendido en los hogares, presente en el 88.1 por ciento de ellos, pero su rol como ventana informativa convive ya con el consumo audiovisual digital.

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Los dispositivos inteligentes conectados a internet (IoT) están presentes en el 35.3 por ciento de los hogares yucatecos. Los más utilizados son los televisores inteligentes (Smart TV), las bocinas o asistentes del hogar y los sistemas de videovigilancia. A nivel nacional, los hogares con IoT pasaron de 10.2 millones en el 2024 a 12.3 millones en el 2025.

El perfil de adopción en Yucatán, sin embargo, sigue inclinado hacia los dispositivos de entretenimiento doméstico, mientras que los usos orientados a productividad –servicios en la nube, interacción con el gobierno digital, banca en línea– mantienen penetraciones inferiores al 36 por ciento. La interacción con el gobierno por internet sólo alcanza al 35.7 por ciento de los usuarios yucatecos, evidencia de que los trámites digitales aún no forman parte del hábito cotidiano de la mayoría.

La brecha que no aparece en el titular

La principal causa de que los hogares yucatecos y mexicanos sigan sin internet no es técnica: es económica. A nivel nacional, la falta de recursos es la razón que el 12.1 por ciento de los hogares sin conexión cita como obstáculo principal –por encima del desinterés (5.5%) o el desconocimiento técnico (1.9%). En un contexto donde el prepago domina la contratación celular, la conectividad depende de cuánto dinero queda en el bolsillo al final de la semana.

Para las comunidades mayas rurales de Yucatán, donde el ingreso promedio es estructuralmente más bajo, la dependencia del prepago convierte la conexión en un bien intermitente, no en un servicio continuo.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) anunció para el 2026 un enfoque en reducir las brechas de desigualdad en el acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología. El gobierno del estado ha respondido con programas de inclusión digital y con la estrategia Triple Hélice, que busca articular academia, gobierno y sector productivo. Pero organizaciones civiles y analistas señalan que estos programas han llegado más a las cabeceras municipales que a las comisarías y rancherías.

La Endutih 2025 confirma que Yucatán conectó a millones de personas en una década. Lo que aún está pendiente es garantizar que esa conexión sea estable, rápida y, sobre todo, útil para quien más la necesita.