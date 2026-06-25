Investigan explosión de gas en la SM 219 de Cancún; sobrevivientes siguen graves

Las indagatorias en torno a la explosión de un cilindro de gas, registrada la noche del pasado en un domicilio de la Supermanzana 219, quedaron a cargo de agentes de la Policía Ministerial. De manera preliminar trascendió que la familia se dedica a la venta de cochinita y, al parecer, preparaban alimentos cuando se reventó la manguera del combustible. Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que el cuerpo del adolescente fallecido será entregado en las próximas horas.

Este trágico incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas sobre la calle Tabasco con 95, en la manzana 8, cuando una presunta fuga de gas derivó en la deflagración del tanque.

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En el lugar se encontraba una familia integrada por dos adultos y tres menores, quienes fueron alcanzados por la onda expansiva.

El reporte fue emitido al número de emergencias 911, por lo que personal del Complejo de Seguridad (C5) activó los protocolos correspondientes y movilizó a los equipos de rescate y atención prehospitalaria.

Paramédicos y bomberos brindaron auxilio a cinco personas; cuatro de ellas fueron trasladadas de urgencia al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, donde permanecen bajo atención especializada. Ayer se informó que los padres se encuentran en terapia intensiva, con quemaduras en el 100 por ciento del cuerpo, clasificadas como lesiones de tercer grado.

Dos adolescentes que también resultaron heridos presentan quemaduras en entre el 70 y 80 por ciento de su superficie corporal, con afectaciones de primero, segundo y tercer grado en distintas zonas del organismo.

Lamentablemente, las autoridades confirmaron ayer el fallecimiento de un joven de 16 años, quien al momento del estallido se encontraba en su habitación y no logró salir. Su cuerpo fue localizado debajo de una cama, con severas quemaduras. Se precisó que los familiares ya iniciaron los trámites legales y la entrega del cuerpo se realizará en las próximas horas.

Agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con peritos forenses, realizaron las diligencias correspondientes, mientras el inmueble permanece asegurado como parte del proceso. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión el origen del siniestro.

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Versiones recabadas entre vecinos señalan que la familia se dedica a la elaboración de alimentos y que presuntamente cocinaban cochinita cuando la manguera del tanque se rompió, provocando la fuga del combustible que derivó en la explosión.

Con base en estos testimonios, la carpeta de investigación seguirá integrándose para esclarecer el hecho; hasta el momento, la autoridad ministerial no ha proporcionado información adicional de manera oficial.