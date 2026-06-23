Una explosión en la Supermanzana 219 de Cancún deja una persona sin vida y seis heridos de gravedad

Una noche trágica se registró en una vivienda de la Supermanzana 219, en donde una fuerte explosión ocasionó la muerte de un adolescente y otras seis personas fueron trasladadas con graves quemaduras al Hospital General, en una situación que generó la intensa movilización de las corporaciones policíacas y de emergencia.

Las primeras versiones señalaron que se escuchó una fuerte explosión, alrededor de las 20:00 horas y posteriormente el interior de la vivienda se vio envuelta en llamas, lo que dejó atrapados a varios integrantes de una familia.

Después de momentos de confusión, las autoridades confirmaron el deceso de una persona que fue atrapada por el fuego. De manera preliminar se indicó que un adolescente, de 16 años, fue la víctima mortal de este siniestro.

Otras seis personas, entre éstas una mujer y dos adolescentes fueron reportados como muy graves, al momento de su ingreso al área de urgencias del Hospital General.

Los hechos se registraron en la calle Tabasco, a dos cuadras de distancia del cruce de las avenidas Kabah y Leona Vicario. La movilización de varias unidades del Cuerpo de Bomberos, de ambulancias de la Cruz Roja y de varias empresas particulares, así como de patrullas, causó alarma en esta parte de la ciudad.

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Las investigaciones iniciales señalaron que una posible acumulación de gas generó la explosión y un flamazo que abarcó prácticamente todo el interior de la vivienda, por lo que el fuego alcanzó a todos los integrantes de una familia.

También surgió una versión entre los vecinos de que había pólvora resguardada en el inmueble, posiblemente juegos pirotécnicos, lo que pudo haber agravado el incendio, sin que esta información haya sido confirmada por las autoridades.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos intervinieron de manera rápida para brindar auxilio a los lesionados, quienes fueron trasladados al hospital y posteriormente se confirmó que había un cuerpo sin vida dentro de una de las habitaciones.

Por este motivo, el domicilio fue acordonado por los policías para el posterior ingreso de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del personal de la Dirección de Servicios Periciales para el levantamiento del cadáver y para iniciar las investigaciones sobre las posibles causas del incendio.