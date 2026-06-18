Cae estafadora que cobró 15 millones de pesos por entradas falsas para el Mundial 2026

Fue el reportero Carlos Jiménez quién informó sobre la detención de una defraudadora que junto a su pareja lograron cobrar 15 millones de pesos por medio de la supuesta venta de palcos para todos los partidos de la Selección Mexicana. Sin embargo; estas entradas eran falsas.

De acuerdo con la información dada por el reportero, la mujer identificada como Lidia Silvia y su pareja, Simón ‘N’. Realizaron la “venta” de palcos, playeras e incluso entradas generales para que los fanáticos pudieran seguir los partidos de México durante este evento mundialista.

DEFRAUDÓ 15 MILLONES con FALSAS ENTRADAS PARA el MUNDIAL

Lidia Silvia Cruz

Junto con su novio Simón Selmen “vendieron” palcos, playeras, generales… para los juegos de @miseleccionmx @FIFAWorldCup

Todo era un engaño.

Agentes de Aprehensiones de @FiscaliaEdomex ya la detuvieron.… pic.twitter.com/JEh9UsCdWb — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 18, 2026

Tras esto, se informó que agentes de aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), lograron la detención de Silvia, sin embargo, Simón ‘N’ no ha sido detenido por lo que se espera que las autoridades sigan con las investigaciones para su aprehensión.

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