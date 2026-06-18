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Cae estafadora que cobró 15 millones de pesos por entradas falsas para el Mundial 2026

Junto con su pareja lograron obtener millones de pesos por medio de “vender” palcos para los partidos de la selección.

Por Redacción Por Esto!

18 de jun de 2026

1 min

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Detienen a estafadora que ganó millones por venta falsa de palcos.
Detienen a estafadora que ganó millones por venta falsa de palcos. / X: @c4jimenez

Fue el reportero Carlos Jiménez quién informó sobre la detención de una defraudadora que junto a su pareja lograron cobrar 15 millones de pesos por medio de la supuesta venta de palcos para todos los partidos de la Selección Mexicana. Sin embargo; estas entradas eran falsas.

De acuerdo con la información dada por el reportero, la mujer identificada como Lidia Silvia y su pareja, Simón ‘N’. Realizaron la “venta” de palcos, playeras e incluso entradas generales para que los fanáticos pudieran seguir los partidos de México durante este evento mundialista.

Tras esto, se informó que agentes de aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), lograron la detención de Silvia, sin embargo, Simón ‘N’ no ha sido detenido por lo que se espera que las autoridades sigan con las investigaciones para su aprehensión.

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