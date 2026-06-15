Profeco atiende casos por boletos del Mundial 2026; reporta dudas y presuntos fraudes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha atendido cerca de 238 solicitudes relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, entre dudas de aficionados, reportes por servicios deficientes, cobros indebidos y posibles fraudes vinculados con boletos.

César Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó el reporte durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde explicó que el organismo mantiene módulos de atención y orientación en puntos clave relacionados con el torneo.

El funcionario señaló que la presencia de Profeco continuará en estadios, aeropuertos y festivales, con el objetivo de orientar a consumidores nacionales y extranjeros, así como canalizar los casos que requieran atención de otras autoridades.

¿Qué casos atendió Profeco en el Estadio Ciudad de México?

Escalante Ruiz informó que en el módulo instalado en el Estadio Ciudad de México se atendieron nueve casos relacionados con el Mundial 2026.

De ese total, uno correspondió a un posible fraude por un boleto adquirido en reventa. Los otros ocho casos fueron asesorías para ayudar a los aficionados a descargar la aplicación necesaria para visualizar sus boletos digitales.

El reporte refleja que una parte importante de las atenciones no está relacionada directamente con quejas formales, sino con dudas tecnológicas y orientación para acceder correctamente a los boletos.

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¿Qué reportes se registraron en Monterrey y Guadalajara?

En Monterrey, Profeco atendió 10 casos. Entre ellos hubo dos reubicaciones de personas con alguna discapacidad, una denuncia por fraude que fue canalizada a la fiscalía correspondiente y siete apoyos para descargar las aplicaciones necesarias para consultar los boletos.

En Guadalajara, el organismo brindó orientaciones generales relacionadas con la descarga de boletos, como parte de la atención a los aficionados que asisten a los partidos y actividades del Mundial.

¿Cuántas llamadas recibió el Teléfono del Consumidor?

El titular de Profeco detalló que cerca de 124 atenciones estuvieron relacionadas con dudas sobre derechos de los consumidores, trámites y canalizaciones a otras autoridades.

Además, el Teléfono del Consumidor recibió 114 llamadas por reportes de cobros indebidos, falta de información y servicios deficientes.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @Profeco, @ivan_escalante, presentó el reporte de atenciones durante los primeros días del #Mundial2026:



➡️CDMX: 9 casos de fraude en boletos y 8 asesorías para descarga de la app oficial.

➡️Monterrey: 10 casos; 7 apoyos para descarga de… pic.twitter.com/e8QTdVgn2d — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 15, 2026

Profeco reiteró que mantendrá presencia en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el AIFA, Guadalajara, Monterrey y en los festivales asociados al Mundial.

Con estas acciones, el organismo busca prevenir abusos, orientar a los aficionados y atender reportes durante uno de los eventos deportivos con mayor movilidad y consumo en el país.

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