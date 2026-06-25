Roban por cuarta ocasión en el jardín de niños “Rosaura Zapata” en Cozumel

El jardín de niños “Rosaura Zapata”, en Cozumel, fue nuevamente objeto de vandalismo y saqueo durante la madrugada; sustrajeron cableado eléctrico y equipo de aire acondicionado, en un hecho que se repite por cuarta ocasión en el actual ciclo escolar.

De acuerdo con personal docente, los responsables presuntamente ingresaron al inmueble durante la madrugada, ocasionando desperfectos en distintas áreas mientras desmontaban instalaciones eléctricas y se llevaban un compresor de aire acondicionado, lo que generó afectaciones tanto en la infraestructura como en las condiciones para el desarrollo de las clases.

“Ya no es un caso aislado, es algo que se ha vuelto recurrente. Ya son más de cuatro veces que nos roban en los últimos dos meses y eso impacta directamente a los niños”, señaló Patricia, maestra del plantel.

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El personal educativo indicó que, pese a contar con medidas básicas de resguardo, los hurtos continúan registrándose, principalmente durante la noche o en periodos sin actividad académica, cuando la supervisión es limitada. Esta problemática ha obligado a suspender temporalmente algunas labores y a implementar alternativas para mantener en funcionamiento los salones.

Madres y padres de familia también han tenido que intervenir para cubrir parte de los gastos derivados de las afectaciones, ante la falta de recursos inmediatos por parte de la Secretaría de Educación para reemplazar el equipo y los materiales sustraídos. “Nos organizamos como podemos, pero no debería ser así. La escuela necesita protección, no solo parches después de cada robo”, comentó Camila López, madre de familia.

La situación ha generado inquietud entre la comunidad educativa, ya que no se trata de un incidente exclusivo de este centro escolar. En otros planteles de la isla también se han reportado hurtos y daños a las instalaciones, especialmente durante los periodos vacacionales, lo que incrementa el riesgo de pérdidas patrimoniales.

Para algunos habitantes, esta problemática refleja deficiencias en la protección de espacios públicos. “Las escuelas quedan prácticamente solas por las noches. Si no se refuerzan las medidas preventivas, estos delitos van a seguir ocurriendo”, expresó José Hernández, vecino de la zona.

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Docentes y tutores hicieron un llamado a las autoridades para fortalecer los esquemas de protección en los centros educativos, particularmente ante la cercanía del periodo vacacional de verano, cuando suele incrementarse la incidencia de este tipo de ilícitos.

Los daños a escuelas se han convertido en una problemática recurrente en Cozumel, en un contexto donde el resguardo de la infraestructura educativa continúa siendo un reto pendiente para garantizar condiciones adecuadas y seguras durante el regreso a clases, comentaron paterfamilias.