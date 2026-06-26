Detienen a estudiante con presuntas drogas dentro de la Secundaria Técnica 41 en Cancún

Una intensa movilización de autoridades se registró la mañana de ayer miércoles en la Secundaria Técnica No. 41, ubicada en la Región 107, luego de que trascendiera el aseguramiento de un estudiante que presuntamente portaba sustancias ilícitas dentro del plantel.

De acuerdo con información obtenida, personal de la institución detectó una situación irregular que derivó en la intervención de las instancias competentes. Versiones preliminares indican que un alumno fue sorprendido con presuntos narcóticos, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para atender el caso y proteger a la comunidad escolar.

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Fuentes cercanas al incidente señalaron que otro adolescente habría presentado signos compatibles con el consumo de alguna sustancia, lo que generó preocupación entre docentes, padres de familia y compañeros.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial el tipo de enervante involucrado ni el estado de salud del menor, el hecho causó inquietud por los riesgos que representa para la integridad de los estudiantes.

Personas que se encontraban en las inmediaciones del plantel indicaron que la presencia de las corporaciones llamó su atención, mientras directivos y personal educativo colaboraban con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Al cierre de esta edición, ninguna autoridad educativa ni corporación de Seguridad había emitido un comunicado sobre el caso. Tampoco se habían dado a conocer detalles relacionados con posibles detenciones, medidas disciplinarias o los resultados de las revisiones efectuadas en la escuela.

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Padres de familia consultados manifestaron su preocupación por el presunto ingreso y consumo de sustancias prohibidas en los centros educativos, por lo que solicitaron reforzar las acciones de vigilancia y prevención tanto al interior como en los alrededores de los planteles.

En las próximas horas se espera que las autoridades competentes proporcionen información oficial para precisar las circunstancias del incidente y definir las medidas que se implementarán con el propósito de evitar hechos similares.