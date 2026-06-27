Tragedia en Villas del Sol: Taxista es asesinado a puñaladas por un pasajero durante un servicio

Operador del servicio de taxi perdió la vida la noche del viernes luego de ser atacado con un arma blanca por un pasajero al que presuntamente trasladaba en el fraccionamiento Villas del Sol. El agresor logró escapar y hasta el momento no se ha informado sobre alguna detención.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche sobre la avenida Azulejos, entre las avenidas Cigüeñas y CTM, donde fue localizado el taxi con número económico 550 y el conductor gravemente lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, el ruletero se encontraba prestando un servicio cuando, por causas que aún no han sido esclarecidas, el pasajero lo agredió con un cuchillo, provocándole heridas de gravedad.

Vecinos y personas que se encontraban en la zona señalaron que, tras la agresión, el responsable descendió de la unidad y huyó con rumbo desconocido antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención al conductor; sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

La zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes, mientras peritos realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

El cuerpo del operador fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y los procedimientos de identificación oficial.

Las primeras líneas de investigación buscan establecer el motivo de la agresión, ya que hasta el momento no se ha determinado si el ataque estuvo relacionado con un intento de robo, un conflicto entre ambas personas o alguna otra circunstancia.

Mientras se desarrollaban las diligencias, se implementó un operativo de búsqueda en calles y colonias cercanas con el objetivo de localizar al presunto responsable; no obstante, hasta el cierre de esta información no se había reportado su captura.

El homicidio generó movilización en el fraccionamiento Villas del Sol, donde permanecieron elementos de seguridad y personal de investigación recabando evidencias para esclarecer lo ocurrido.

Resumen en frases

Un taxista del sindicato local perdió la vida tras ser apuñalado por un pasajero a la medianoche del viernes.

El violento ataque se registró sobre la avenida Azulejos, entre las vialidades Cigüeñas y CTM, en el fraccionamiento Villas del Sol.

El agresor descendió del taxi con número económico 550 y escapó a pie antes de la llegada de los paramédicos y la policía.

Elementos de emergencia confirmaron el deceso en el lugar del chofer debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma blanca.

Autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, incluyendo robo o ataque directo, mientras buscan al responsable.

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Un operador de taxi perdió la vida tras ser atacado con un cuchillo por un pasajero en el fraccionamiento Villas del Sol; la policía desplegó un operativo para buscar al asesino.

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