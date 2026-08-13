Deterioro de instalaciones y tráfico complican el tránsito y afectan la imagen del aeropuerto de Cancún

Más desperfectos continúan saliendo a la vista en las terminales y alrededores del Aeropuerto Internacional de la ciudad (AIC). Ahora, los señalamientos viales presentan daños y falta de mantenimiento, mientras que algunas tapas de alcantarillas están deterioradas y tienen bordes filosos.

El tráfico representa otra situación que preocupa a conductores, choferes y usuarios de la terminal, debido al riesgo de perder un vuelo o retrasar un servicio de transporte.

“Se genera demasiado tráfico en horarios pico y, sobre todo, durante los fines de semana, cuando hay más pasajeros. Los señalamientos de las calles están dañados y comienzan a verse mal. Luego hay ansiedad para poder despachar a los pasajeros y que el tiempo no nos gane por el tráfico”, comentó un transportista.

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Algunos pasajeros consideraron que estas deficiencias proyectan una imagen descuidada de la infraestructura aeroportuaria, por lo que estiman que debería existir mayor atención en esos aspectos.

“Ver estos desperfectos es extraño y causan sorpresa. Se debe tener más cuidado en estos detalles y mantener en mejores condiciones el aeropuerto, porque somos muchos turistas los que lo usamos”, mencionó la húngara Elizaveta.

Varios señalamientos ubicados en las calles y vialidades del aeropuerto presentan deterioro después de años de exposición al intenso sol y la intemperie. Un ejemplo es una estructura en forma de arco ubicada en la Terminal 2, cuyas letras comienzan a desprenderse y volverse ilegibles, como ocurre con la palabra “Parking” (Estacionamiento).

Pasajeros padecen contratiempos por el mantenimiento de las vialidades de acceso a las Terminales 2, 3 y 4 / Henry Bresón

En el acceso a la Terminal 3 y a la salida de esta, la situación es similar, lo que da a las vialidades del AIC una apariencia descuidada. Otros avisos, como los de “Prohibido Estacionarse”, indicaciones y vueltas a la izquierda o derecha, también muestran afectaciones.

Mientras que en la Terminal 4, las coladeras ubicadas en la calle de ascenso y descenso presentan daños. Con el uso se agrietaron y comenzaron a romperse. Ahora, con el paso de los vehículos, se escucha el golpe del metal, mientras que el borde de la alcantarilla queda muy cerca de los neumáticos.

Otra situación que genera preocupación entre los usuarios es la congestión vehicular, especialmente durante los fines de semana y jornadas de alta actividad, cuando la elevada demanda de vuelos provoca un flujo excesivo que satura las vialidades.

“Cuando los transportistas, pasajeros y otros vehículos estamos en friega, se hace un tráfico terrible, especialmente los fines de semana, cuando hay más chamba. Considero que no hay una manera eficiente de agilizar la circulación”, mencionó el transportista Estefano.

Afuera de la Terminal 4 existe un área destinada para las necesidades de las mascotas, pero no cuenta con ningún tipo de sombra que las proteja del intenso sol de este verano.

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El espacio tampoco está tan resguardado como el ubicado en la Terminal 2. Otro detalle que denota falta de atención se encuentra en ese mismo estacionamiento, donde se realizan trabajos de ampliación ocultos detrás de unas tablas de madera que no tienen lona ni manta para mejorar su apariencia, dejando el material gris y sin acabado a la vista de pasajeros y usuarios.

“Está bien que hagan las obras de ampliación, pero sí se ve un poco feo que solamente se observen unas simples maderas, sin prestar mayor cuidado. Deberían colocar una lona o algo para que no sea tan evidente que se realizan trabajos”, mencionó la española Carmelina.

De este modo, pasajeros, usuarios del AIC y trabajadores consideran que estas deficiencias en la infraestructura generan una mala impresión entre los turistas, mientras no se observa una atención suficiente para conservar en buenas condiciones las instalaciones.