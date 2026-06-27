Explota Pipa de gas en la Texcoco-Calpulalpan y se reportan dos muertos

Una pipa cargada con gas LP volcó y explotó este sábado 27 de junio sobre la carretera Texcoco-Calpulalpan, a la altura de la comunidad de Santa Inés, en el Estado de México. El accidente dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y una mujer lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en el kilómetro 31, en el punto conocido como La Curva del Diablo, una zona de curvas y pendientes pronunciadas con dirección hacia Texcoco.

La unidad involucrada era un tractocamión Freightliner de la empresa Global, que transportaba gas LP. Tras perder el control, la pipa volcó y cayó hacia una ladera. Minutos después se registró una explosión que generó una columna de humo visible a varios kilómetros.

¿Qué pasó en la carretera Texcoco-Calpulalpan?

El accidente ocurrió cuando la pipa circulaba por una zona considerada de riesgo por sus curvas y desniveles.

Tras la volcadura, el vehículo quedó fuera de la carretera y posteriormente explotó, lo que provocó un incendio de gran magnitud.

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Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para controlar las llamas, acordonar la zona y evitar mayores riesgos para automovilistas y habitantes cercanos.

Reportan dos personas fallecidas y una lesionada

De manera preliminar, se informó que dos personas murieron calcinadas dentro de la unidad. Se trataría del conductor y su acompañante, cuyos cuerpos quedaron entre los restos del tractocamión.

Además, una mujer resultó lesionada y fue trasladada al Hospital Guadalupe Victoria, en Texcoco, para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente su estado de salud.

Explosión alcanza restaurante cercano

La onda expansiva y las llamas también alcanzaron un restaurante ubicado a un costado de la carretera.

ARDE LA TEXCOCO!!



Una pipa cargada con gas lp explotó sobre la #Texcoco-#Calpulalpan, dejando un saldo preliminar de 2 personas sin vida y una mujer lesionada.



La explosión también dejó lesionada a una mujer de 33 años, vecina de la comunidad de Santa Inés, quien fue alcanzada… pic.twitter.com/uDlSBtjZGP — Chalco Sin Censura (@ChalcoSC) June 27, 2026

El fuego fue controlado después de varias horas de trabajo por parte de los equipos de emergencia, aunque las labores de enfriamiento continuaron para evitar que el incendio se reactivara.

Las autoridades mantienen la zona bajo resguardo mientras se realizan peritajes para determinar las causas del accidente y confirmar el saldo final de víctimas.

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